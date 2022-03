Immagini auguri buona festa della donna 2022/ Foto e pensieri da inviare su Whatsapp

IMMAGINI AUGURI BUONA FESTA DELLA DONNA 2022:

Oggi, martedì 8 marzo 2022, è la festa della donna 2022: prepara le immagini adatte per porgere i tuoi auguri a coloro a cui vuoi bene! Questa celebrazione ha, fin dalla sua nascita, una importante connotazione sociale e politica, ma negli anni ha assunto anche un valore affettivo non da poco. È per questo motivo che sappiamo che sei pronto per spedire foto e dolci pensieri per mogli, fidanzate, parenti o amiche. La redazione de Il Sussidiario.net ha voluto raccogliere qualche immagine di auguri buona festa della donna 2022, da inviare su Whatsapp oppure da pubblicare sui social network.

Il simbolo per eccellenza di questo evento, ovviamente, è la mimosa. Ci sono tantissime immagini di auguri per la festa della donna che raffigurano la pianta dal colore giallo, che viene donata nella data odierna. A corredo un pensiero che testimonia il valore importante che la festa della donna ha, in quanto rappresenta la lotta contro le discriminazioni e le violenze di cui le donne sono state e sono ancora oggetto in ogni parte del mondo. “Per fare gli auguri di buona festa della donna non regalate mimose, ma rispetto perché è l’unica cosa che conta davvero”, si legge.

IMMAGINI AUGURI BUONA FESTA DELLA DONNA 2022: LE PIU SIGNIFICATIVE

Le immagini di auguri per la festa della donna 2022, che si sta celebrando in queste ore, non raffigurano esclusivamente la mimosa, seppure essa sia sostanzialmente il simbolo di questa celebrazione (è stata scelta dalle femministe ex-partigiane Rita Montagna e Teresa Mattei nel 1946). In molte, infatti, preferiscono onorare questo evento ricordando le conquiste socio-politiche ottenute in passato, non senza sforzi: dal diritto di voto al divorzio, fino all’abolizione delle disparità nel mondo del lavoro. Importanti traguardi che hanno sancito la cosiddetta parità dei sessi.

È così che in questo giorno speciale compaiono anche le immagini in bianco e nero di coloro che sono scese in piazza anni addietro per scrivere la storia. “Le donne che hanno cambiato il mondo non hanno mai avuto bisogno di mostrare nulla, se non la loro intelligenza”, diceva Rita Levi Montalcini.

