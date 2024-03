IMMAGINI AUGURI BUONA FESTA DELLA DONNA 2024/ Foto: “Ti ricordo che per me sei la più bella”

Eccoci nuovamente qui per un nuovo aggiornamento dedicato alle migliori immagini per una buona festa della donna 2024, fra mimose, donne sorridente e complici, cuori e scritte. Come sempre abbiamo raccolto anche alcune frasi ad hoc da affiancare alle foto, come ad esempio queste parole: da dedicare a delle colleghe di lavoro: “Tanti Auguri a tutte voi donne che con la vostra professionalità siete riuscite a dare un’impronta positiva a questa azienda. Buon 8 Marzo”.

Auguri di buona festa della donna 2024/ Frasi: “Sarà una festa quando finiranno i femminicidi” (6 marzo)

E ancora: “Ciao Amore, nel giorno della festa delle donne ti mando un augurio grandissimo e ti ricordo che per me sei la più bella!”. Proseguiamo con questa citazione del grande Oscar Wilde, che si sofferma in particolare sulla forza delle donne: “La forza delle donne deriva da qualcosa che la psicologia non può spiegare. Gli uomini possono essere analizzati, le donne… solo adorate”. Vi ricordiamo che se cercaste altre immagini per una buona festa della donna 2024 vi basterà scorrere questa pagina e controllare gli altri focus. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

Auguri di buona festa della donna 2024/ Frasi: “Sarà una festa quando finiranno i femminicidi” (6 marzo)

IMMAGINI AUGURI BUONA FESTA DELLA DONNA 2024, FOTO: “SENZA IL SORRISO DELLE DONNE IL MONDO SAREBBE BUIO”

Siete pronte per un’altra ricca carrellata di immagini d’auguri per una buona festa della donna 2024? Abbiamo selezionato per voi un po’ di foto a tema e nel contempo abbiamo scelto anche qualche frasi da abbinarci, come ad esempio queste belle parole dello scrittore italiano Fabrizio Caramagna: “Senza il sorriso delle donne, il mondo sarebbe eternamente buio”. Proseguiamo con questo pensiero più profondo, perfetto da allegare ad una delle immagini che abbiamo scelto per voi: “Alle donne forti, che ogni giorno combattono tutti i piccoli e grandi ostacoli della vita. Alle donne deboli, che riescano a trovare la forza dentro di loro per sistemare quel che non va. Alle donne, tutte, la vostra festa è oggi e ogni giorno! Auguri!”.

Auguri di buona festa della donna 2024/ Frasi: “Sarà una festa quando finiranno i femminicidi” (6 marzo)

Concludiamo questo nuovo aggiornamento con le migliori immagini per una buona festa della donna 2024 con: “Ci sono donne che con il loro sguardo regalano affetto e comprensione, con il loro sorriso danno gioia e con la loro presenza e competenza danno sicurezza! Io mi ritengo molto fortunata perché sono mie amiche. Grazie ed auguri a delle donne molto molto speciali”. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

IMMAGINI AUGURI BUONA FESTA DELLA DONNA 2024, FOTO E SCATTI A TEMA: “QUALSIASI COSA FACCIANO LE DONNE…”

E’ tutto pronto per un primo ricco aggiornamento di immagini di auguri per una buona festa della donna 2024. Come al solito abbiamo deciso di raccogliere gli scatti a tema più belli, aggiungendoci anche qualche pensiero speciale e originale da allegare alla foto che potrete inviare via WhatsApp, ma anche come post su Facebook, Instagram e via discorrendo. Partiamo subito con queste parole: “Auguri a tutte le donne, che soffrono, combattono, non mollano mai per farsi rispettare”. E ancora: “Qualsiasi cosa facciano le donne devono farla due volte meglio degli uomini per essere apprezzate la metà. Per fortuna non è una cosa difficile!”. Bellissima questa descrizione della donna: “Un cuore tenero, un animo fragile, una bocca da baciare… e Dio ci regalò la donna”.

Continuiamo con: “Se esistesse un premio per la donna più in gamba lo vinceresti di sicuro! Tanti auguri di felice 8 marzo!”. Chiudiamo questo primo aggiornamento dedicato alle migliori immagini per la festa della donna 2024 e le frasi associate con: “C’è da ammettere che senza di te, nulla può essere considerato importante. Oggi è la tua festa ed io da maschietto, voglio augurarti di goderti questo privilegio che la vita ti ha donato… essere donna! Auguri!”. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

IMMAGINI AUGURI BUONA FESTA DELLA DONNA 2024, FOTO E SCATTI A TEMA: “UN MONDO SENZA DONNE…”

Manca pochissimo alla festa della donna 2024, solo 3 giorni, visto che si festeggerà come ogni anno l’8 marzo e siamo pronti per i nostri auguri anche attraverso immagini. Per l’occasione abbiamo dunque deciso di raccogliere alcune delle immagini a tema più belle, degli scatti emozionanti che potrete spedire alla vostra dolce metà, ma anche alla vostra amica del cuore, sorella, madre, figlia, nipote, collega di lavoro e via discorrendo. Potrete anche decidere di postare le immagini per la festa della donna 2024 sui social, magari allegandoci anche frasi di auguri ad hoc, giusto per non farsi mancare nulla.

Tante sono le immagini ricorrenti in questo periodo, a cominciare da quella più classica, con la mimosa, il simbolo dell’8 marzo e nel contempo sono diverse anche le frasi da associare a questi scatti, come ad esempio queste parole prese da LeFrasi.it: “Buon 8 Marzo, amore mio. Nel giorno della festa di tutte le donne voglio ricordarti che per me sei sempre l’unica”, Ma anche: “A volte penso a come potrebbe essere un mondo senza donne. Sicuramente più tranquillo… ma anche noioso, monotono, decisamente fermo e piatto. Sono le curve di una donna a farlo girare!”.

IMMAGINI AUGURI BUONA FESTA DELLA DONNA 2024, FOTO E SCATTI A TEMA: “GIÀ IL FATTO CHE SEI DONNA…”

Fra le tante frasi d’auguri da associare alle più belle immagini di auguri per la festa della donna 2024 anche: “Tanti auguri ad una donna che sa essere femminile e determinata, dolce e coraggiosa, sognatrice e pratica… fantastica ogni giorno dell’anno!”. Continuiamo con questo pensiero, semplice e carino: “Amore non serve la mimosa l’8 marzo per ricordarmi che ci sei… sei sempre accanto a me”.

E ancora: “L’8 marzo non cercare di essere una grande donna… già il fatto di essere donna, ti rende grande!”. C’è chi vorrebbe dedicare un premio alla donna della sua vita: “Se esistesse un premio per la donna più in gamba lo vinceresti di sicuro! Tanti auguri di felice 8 marzo!”. Concludiamo questo spazio dedicato alle immagini di auguri per la festa della donna 2024 e alle frasi da associare, con: “C’è da ammettere che senza di te, nulla può essere considerato importante. Oggi è la tua festa ed io da maschietto, voglio augurarti di goderti questo privilegio che la vita ti ha donato… essere donna! Auguri!”.













© RIPRODUZIONE RISERVATA