IMMAGINI AUGURI BUONA FESTA DELLA DONNA 2024/ Foto “La donna è come una bustina di tè”

Sono tante le immagini pubblicate sul web in queste ore riguardanti la festa delle donne 2024, giornata che ricordiamo cadrà domani, 8 marzo, così come ogni anno. Si tratta di foto che potrete utilizzare come classico “buongiorno” su WhatsApp ma anche come post su Facebook, Instagram o Twitter per fare gli auguri a tutte le donne. Ovviamente bisogna associare anche delle frasi ad hoc come ad esempio queste parole di Madeleine Albright: “Mi ci è voluto molto tempo per trovare la mia voce. Ora che ce l’ho, non rimarrò in silenzio”.

AUGURI DI BUONA FESTA DELLA DONNA 2024/ Le frasi più belle: “Una donna non si nasce ma si diventa”

Per Gloria Steinem, invece: “Le donne dicono sempre: ‘Possiamo fare qualsiasi cosa gli uomini possano fare’. Ma sono gli uomini che dovrebbero dire: ‘Possiamo fare tutto ciò che le donne possono fare'”. Concludiamo questo focus sulle immagini migliori per la festa della donna 2024 con questa citazione di Eleanor Roosevelt: “La donna è come una bustina di tè, non si può dire quanto è forte fino a che non la si mette nell’acqua bollente”. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA 2024/ “Le donne non devono essere silenziose”

IMMAGINI AUGURI BUONA FESTA DELLA DONNA, 8 MARZO 2024, FOTO, DISEGNI, VIDEO E GIF DA INVIARE CON WHATSAPP

Oggi, venerdì 8 marzo 2024, si celebra della Festa della donna e questo significa che ormai è arrivato, anche per i ritardatari, il momento di pensare agli auguri, scegliendo frasi e immagini da inviare a tutte le donne speciali che si conoscono! Gli auguri, infatti, possono essere un ottimo modo per far sentire pensate anche quelle donne con le quali non si riuscirà a passare questa giornata, per festeggiarla al posto che con la tradizionale mimosa, scambiandosi due parole.

Le immagini, in particolare, possono essere un ottimo modo per rendere ancora più unici ed apprezzabili i messaggi di auguri per la Festa della donna, magari aiutandoci anche ad esprimere e rappresentare meglio che con le parole ciò che pensiamo o vorremmo dire. Indipendentemente da questo, però, inviando le immagini è sempre importante ricordarsi di mettere un paio di parole per iscritto, che possono essere un semplice “buona Festa della donna”, oppure qualcosa di più articolato, come le numerose opzioni che proponiamo in un articolo a parte.

FESTA DELLA DONNA 2024/ I numeri che fanno passare la voglia di festeggiare l'8 marzo

Immagini auguri Festa della donna 2024: come trovarle sul web e sui social, meglio andare su Google…

Tornando, però, alle immagini per gli auguri della Festa della donna e, soprattutto, ai ritardatari che non hanno avuto tempo di cercarle nei giorni scorsi, in vostro aiuto ci siamo noi, che per tutta questa giornata dell’8 marzo continueremo a selezionare le più foto che troviamo online. Una volta scelte le proprie, basterà poi tenerle premute a lungo, oppure screenshottarle, per poi allegarle facilmente ai messaggi di auguri, oppure direttamente condividerle sui social.

Chi, invece, volesse dare un qualche tocco personale alle immagini di auguri per la Festa della donna 2024 potrebbe, con estrema facilità, cercarle su altre piattaforme. Per esempio, sui social, da Twitter (ora X), fino a Facebook e Instagram, ma anche TikTok, di immagini ce ne sono migliaia, facilmente raggiungibili tramite ricerche come “Festa della donna” o “8 marzo”. Similmente, si potrebbe ricorrere direttamente alla ricerca di immagini su Google, scrivendo anche in questo caso “auguri Festa della donna” o “8 marzo”. I più esperti, infine, potrebbero ricorrere anche a social di nicchia come Pinterest, oppure alle Intelligenze artificiali che creano immagini partendo dai testi scritti, rendendole al 100% personali.

Gif e video di auguri per la Festa della donna 2024: tanti “messaggi” di contenuto

Seppur le immagini sulla Festa della donna 2024 siano un modo sicuramente singolare ed unico per fare gli auguri in questa giornata speciale, ancora più di impatto potrebbero essere i video o, magari, le gif (quei brevi video riprodotti in loop piuttosto frequenti nei commenti sui social o nelle chat di WhatsApp). Questi, similmente alle immagini, si possono trovare facilmente sui social (ed un esempio di video, preso da Twitter, è presente anche qua sotto), ed esistono anche siti appositi.

Tuttavia, per cercare le proprie gif a tema Festa della donna per gli auguri, differentemente dalle immagini, si può utilizzare direttamente WhatsApp. Basterà, infatti, cliccare sull’apposito pulsante indicato come “GIF” che si trova all’interno del menù dedicato alle emoji. Si aprirà un piccolo motore di ricerca nel quale si potranno inserire i soliti termini per accedere a centinaia e centinaia di gif a tema, sulle quali basterà cliccare per vederle inviate in chat. Ora, però, dedichiamoci subito alla primissima carrellata di immagini di auguri per la Festa della donna, ricordando che in tutta la giornata continueranno ad arrivarne altre, sempre di nuove”

BUONA SERATA DALLA MIA TORTINA PER DOMANI FESTA DELLA DONNA 😜🌹😋(tutta fatta io è.. dalla A alla Z 😜😜😜 pic.twitter.com/C8PF2Txdtd — 🅒︎Ⓘ︎🅝︎Ⓩ︎🅘︎Ⓐ︎@55 (@Cinzia551) March 7, 2024

8 marzo 2024

Festa della Donna

https://t.co/FlZ6NyfghN pic.twitter.com/LuvvNFpbjp — Andrea Lolli (@AndreaLoll55634) March 7, 2024

8 Marzo – Giornata internazionale della donna

Auguri e … perdonateci. pic.twitter.com/oI6UUO4yAw — Gianni Maggi (@GianniMaggi) March 7, 2024













© RIPRODUZIONE RISERVATA