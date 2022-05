Immagini Auguri Buona Festa della Mamma 2022/ 8 maggio, via WhatsApp: da letteratura

IMMAGINI AUGURI BUONA FESTA DELLA MAMMA 8 MAGGIO 2022: DA CITAZIONI

Anche per gli auguri di Buona Festa della Mamma 2022 ci si può lanciare con immagini e foto. Perché limitarsi alle frasi quando si può rappresentare con una figura o un disegno l’amore per la propria figura di materna. Ma questo non vuol dire che non si possa unire un bel pensiero con una bella immagine, con un risultato davvero speciale per le proprie madri. A tal proposito, di seguito vi proponiamo immagini di auguri di Buona Festa della Mamma 2022 foto con le frasi di Pier Paolo Pasolini, Salvatore Quasimodo e Maya Angelou, proposti anche da Il Libraio.

A questo punto potete optare per una condivisione via social: quindi pubblicare su Facebook, Twitter o Instagram la foto prescelta, “taggando” la mamma se è presente sui social o semplicemente lasciandole una dedica. In alternativa, potete salvare l’immagine sul vostro cellulare e inviarla via WhatsApp. Non dovreste tralasciare neppure l’ipotesi di usare queste immagini di auguri di Buona Festa della Mamma 2022 come cartoline.

IMMAGINI AUGURI BUONA FESTA DELLA MAMMA 8 MAGGIO 2022: SEMPLICI E DOLCI

Se non volete affidarvi alla letteratura per delle belle immagini di auguri di Buona Festa della Mamma 2022, sappiate che ci sono ovviamente anche delle proposte più semplici, ma comunque significative. Si può colpire nel profondo con immagini semplici, come cuori e fiori sullo sfondo, e frasi dirette. “Per tutto quello che hai fatto. Per tutte le volte in cui mi hai sorretto. Per tutte le volte in cui mi hai dato forza e fiducia. Grazie mamma” è il testo che compare ad esempio tra le immagini che vi proponiamo per una dedica dolce a vostra madre.

Ce ne sono anche simpatiche: “Le madri sono gli unici lavoratori che non hanno mai vacanze. Buona domenica, auguri mamme”. C’è poi una versione più personale che potrebbe farvi comodo se avete intenzione di cogliere l’occasione in questa Festa della Mamma 2022 per fare degli auguri con immagini che possono essere una dichiarazione d’amore. “Per tutte le volte che non ho mai detto grazie perché pensavo che lo sapessi, ti ringrazio ora più che mai. Buona festa della mamma!”.

