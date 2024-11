Le foto hanno un’immediatezza tale da poter anche superare le parole in alcuni casi e lo è, ad esempio, quello delle immagini auguri Buona festa di Ognissanti 2024. Visto che in questa giornata i cattolici celebrano tutti i santi, anche quelli non noti e non canonizzati, potete puntare su immagini religiose per regalare un momento speciale ad amici e parenti. Potete usarle per il tradizionale buongiorno, cogliendo l’occasione appunto per fare i vostri auguri: ci sono immagini classiche e gif, con riferimenti religiosi (come santi stilizzati, croci, mani giunte in segno di preghiera) e, quindi, i simboli della Chiesa cattolica e della fede.

Raffaello Follieri acquista la Roma?/ Ecco la prova dell'offerta ufficiale: a breve la risposta dei Friedkin

Ma non ci sono solo immagini sacre, infatti potete trovarne anche alcune che ritraggono semplicemente la data, delle candele, delle frasi per rendere ancor più completi i vostri messaggi da inviare via WhatsApp o da condividere sui social. A voi la scelta, anche in base alla persona a cui dovrete mandare gli auguri.

IMMAGINI AUGURI BUONA FESTA DI OGNISSANTI 2024: I MOTORI DI RICERCA

Se non volete perder tempo “scrollando” sui social, da Facebook a X passando per Instagram, potete affidarvi a dei motori di ricerca di immagini, che tornano utili anche in questa festa di Ognissanti 2024. Basta accedervi, digitare la parola chiave e poi visualizzare i risultati, facendo poi la vostra scelta. Basti pensare a Pixabay e Pinterest, dove ce n’è per tutti i gusti. Vi anticipiamo qualcosa: dalle statue alle candele, testi religiosi, cimiteri, chiese e fiori per quanto riguarda il primo motore di ricerca sopracitato.

ABORTO/ È in aumento, crescono anche i costi sociali e le patologie: cosa dice il Rapporto OPA

Invece, per quanto riguarda l’altro, potrete trovare anche immagini auguri Buona festa di Ognissanti 2024 tratte dall’arte, quadri e collage di immagini di santi, ma anche foto con frasi, come “rallegratevi perché i vostri nomi sono scritti nei cieli“, ma in generale potreste trovarne anche con il Vaticano sullo sfondo o l’immagine di un santo in particolare, come San Francesco, e una sua frase significativa: “Tutta l’oscurità del mondo non può spegnere la luce di una singola candela“. Ci sono immagini anche con una frase di Madre Teresa di Calcutta: “La vera santità consiste nel fare la volontà di Dio con il sorriso“.

DOSSIERAGGI/ Violante: c'è un "terzo Stato" che indebolisce il Paese, ecco come fermarlo

IMMAGINI AUGURI BUONA FESTA DI OGNISSANTI 2024: SIMBOLI E TEMI

Se Ognissanti è la festa in cui si celebrano tutti i Santi, allora è normale che siano loro i protagonisti anche delle immagini auguri Buona festa di Ognissanti 2024. Ma considerando anche che può essere l’occasione per un momento di raccoglimento e preghiera, di sicuro non sbaglierete scegliendo una di Gesù Cristo, a cui magari chiedere di vegliare sul proprio cammino. Inoltre, tra i temi e i simboli c’è pure la luce, proprio perché i Santi devono ispirare il nostro cammino, soprattutto quando le giornate sono più buie.

Ci sono poi immagini auguri Buona festa di Ognissanti 2024 con il cielo a dominare la scena, non solo perché rimanda al Paradiso, ma anche perché è lì che bisogna volgere lo sguardo: lì ci sono i Santi da pregare, le persone che ci proteggono e da pregare o a cui dedicare una preghiera quotidianamente. Ma da lì arriva soprattutto la luce divina, quella che illumina la propria esistenza ispirandola giorno dopo giorno.

3/3 #ognissanti I #santi sono i veri rivoluzionari. #Luci che splendono, che incoraggiano nel buio, che orientano nella confusione, che indicano la meta. #ognissanti: compagni di #viaggio sempre, perché hanno sperimentato il valore della solidarietà e del sostegno. pic.twitter.com/NOKubbp9XL — GianLuigiPussino (@GLuigiPussino) October 31, 2024

#Ognissanti La santificazione non è

un processo di aggiunta

ma di sottrazione.

Meno io per lasciare

spazio a Dio!#BeatoCarloAcutis pic.twitter.com/c5u54BZfff — Filomena Gallo (@FilomenaGallo55) October 31, 2024