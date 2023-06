IMMAGINI AUGURI BUONA MATURITÀ 2023/ Foto, dal percorso a ostacoli a Pedro Pascal (21 giugno)

IMMAGINI DI AUGURI DI BUONA MATURITÀ 2023, DA PEDRO PASCAL AL PERCORSO AD OSTACOLI

Siamo pronti ad un nuovo aggiornamento di immagini di auguri di buona maturità 2023. Sul web ne abbiamo pescate alcune davvero carine, a cominciare da una simpatica gif in cui si vede un uomo su un complicatissimo percorso ad ostacoli, con il maturando che commenta in didascalia: “I miei prof: tranquilli non si trattata di un interrogazione ma di un colloquio #maturita2023. Ecco il colloquio”, postando quindi la foto in questione.

Un’altra immagine molto ricorrente in queste ore è quella che vede una Giorgia Meloni decisamente disperata, con il commento: “Io domani (oggi ndr) alle 8:30 davanti al foglio mentre osservo le tracce di m3rda”. Infine la terza gif per fare gli auguri di buona maturità 2023 tramite immagini, con protagonista il grande Pedro Pascal, attore cileno di The Last of Us mentre ride isterico finendo quasi in un pianto, e la didascalia: “Ricordo come negli ultimi anni vedevo in questo periodo l’hashtag della maturità in tendenza e pensavo “o mamma pensa te quegli esauriti ora come staranno in ansia”. ECCO QUELL’ESAURITA ORA SONO IO E SI CONFERMO CHE L’ANSIA C’È E SI SENTE”. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

I miei prof: tranquilli non si trattata di un interrogazione ma di un colloquio #maturita2023

Il colloquio:

pic.twitter.com/l8LtFhQpVC — -ade (@bignosegirl_) June 20, 2023

io domani alle 8:30 davanti al foglio mentre osservo le tracce di m3rda:#maturità2023 pic.twitter.com/l8dQWXlr71 — 𝙰𝚒𝚗𝚎.(•̀ᴗ•́)و ||𝚠𝚘𝚛𝚜𝚝 𝚊𝚐𝚎 𝚎𝚛𝚊|| (@yeahimspleeny) June 20, 2023

IMMAGINI DI AUGURI DI BUONA MATURITÀ 2023, MA ANCHE FOTO E GIF

A volte non bastano le parole per fare gli auguri di Buona Maturità. Magari volete puntare più su una foto di impatto, tralasciando le frasi, con cui del resto gli studenti dovranno riempire le pagine della loro prima prova di oggi. Allora siete nel posto giusto, perché abbiamo selezionato una serie di immagini con cui fare i vostri auguri di Buona Maturità 2023. Potete salvare e condividerle sui social, come Facebook, Instagram e Twitter, oppure potete salvare e inviarle, ad esempio, via WhatsApp al maturando che conoscete. Ci sono le gif, come quella che reinterpreta L’urlo di Munch e inserisce la frase: “Ho gli esami”.

Se il maturando è vostro/a figlio/a, allora ce n’è una ad hoc con la scritta: «Se continuerai così, presto avremo ben poco da insegnarti e tanto da imparare. Tanti auguri per il Diploma dai tuoi genitori». Ci sono poi immagini che possono tornare utili per gli auguri di Buona Maturità 2023 che trovate sulla pagina Instagram di SoloLibri, come quelle che riportano le seguenti frasi: «Accendi un sogno e lascialo bruciare in te» di Shakespeare e «Sii il cambiamento che vuoi vedere nel mondo» di Gandhi.

IMMAGINI DI AUGURI DI BUONA MATURITÀ 2023: IL VIDEO DELLA POLIZIA DI STATO

Ci sono poi gli auguri di Buona Maturità 2023 con immagini video, come gli atleti della Polizia di Stato, tra cui c’è Bebe Vio. Potete fare gli auguri con immagini ironiche, come quelle che popolano i social in queste ore. C’è, ad esempio, chi scrive: «Probabilmente io dopo aver concluso il colloquio orale» e l’immagine di Fiorello a Sanremo con la scritta «Non ho capito niente di quello che è successo». Possono mancare tra le immagini di auguri di Buona Maturità 2023 quelle di Antonello Venditti che è praticamente il “protettore” dei maturandi?

«Notte di giovani attori, di pizze fredde e di calzoni. Notte di sogni, di coppe e di campioni. Notte di lacrime e preghiere. La matematica non sarà mai il mio mestiere», cantava nella sua celebre canzone “Notte prima degli esami“, quella che avete vissuto nelle scorse ore, chi con apprensione e chi serenamente. Ora invece per gli studenti dell’ultimo anno delle superiori è il momento di cominciare quest’ultima tappa importante, mentre per parenti e amici è quello di fare gli auguri di Buona Maturità 2023, anche con le immagini.

probabilmente io dopo aver concluso il colloquio orale #maturita2023 pic.twitter.com/HpxvqcBhGY — S Λ R Λ (@n4us3a) June 20, 2023













