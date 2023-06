Immagini auguri buona Maturità 2023/ Video, foto, meme per Whatsapp e i social (20 giugno)

Immagini e auguri per l’inizio della Maturità 2023

È arrivato il giorno tanto atteso: oggi inizia l’Esame di Stato, oggi prende il via la Maturità 2023. Un appuntamento che chiama in causa 500 mila studenti, alle prese con uno dei passaggi fondamentali dell’adolescenza e più in generale della vita: questi giorni non verranno mai dimenticati e resteranno per sempre nel cuore di tutti. Per questo è anche comprensibile voler augurare buona fortuna a parenti, amici e conoscenti. E cosa c’è di meglio di alcune belle immagini di auguri di buona Maturità 2023? Senza dimenticare la possibilità di ricorrere a meme, gif e video di ogni tipo.

Spesso questi contenuti multimediali vengono accompagnati di frasi di buon auspicio, ve ne proponiamo tre ideali da postare sui social network o da inviare via Whatsapp: “È il momento di mettere in pratica tutte le tue fatiche. Quindi inizia l’esame e fai del tuo meglio. Buona fortuna!”, “Ricordati sempre di fare del tuo meglio in qualunque cosa tu faccia. Il lavoro duro prima o poi sarà premiato. In bocca al lupo per l’esame!”, “Ti auguro il meglio per questi esami. Continua a superare i tuoi limiti e trasforma i tuoi sogni in realtà!”.

Immagini Buona Maturità 2023, ecco qualche consiglio per gli auguri

In queste ore sui social network si sono moltiplicati i messaggi di auguri di buona Maturità 2023 anche con immagini ed è possibile prendere spunto per fare l’in bocca al lupo a parenti, amici e conoscenti. C’è chi opta per un messaggio di vicinanza, un incoraggiamento in piena regola, ma anche chi coglie l’occasione per smorzare la tensione e regalare un sorriso.

Negli ultimi anni c’è stata una vera e propria invasione dei meme, ma guai a dimenticare i grandi classici: non è un caso che in questi minuti siano tantissime le citazioni con protagonista Antonello Venditti e la sua celeberrima Notte prima degli esami. C’è sicuramente qualcosa che non sfuggirà ai più, ovvero la grande partecipazione a questo appuntamento che coinvolge sì 500 mila studenti, ma in realtà abbraccia milioni di persone. Tutti ci sono passati o ci dovranno passare, la vicinanza ci rende vivi, una grande e bellissima comunità.

Video e immagini di auguri di buona Maturità 2023

l’ansia e la paura di non sentire la sveglia domani mattina #maturita2022 pic.twitter.com/MjTxJvu2SW — mavi🐌 || capospedizione delle opposite -3 (@gridopiano) June 21, 2022

io domani mentre leggerò tutte quelle tracce #maturita2022 pic.twitter.com/DmzsiAf1pB — itsme vs maturità (@lostinthefir) June 21, 2022

sinceramente non sapevo di aver bisogno degli auguri di jova per la maturità #maturita2022 pic.twitter.com/hiCOCx9jmN — lilg // in ansia per la maturità (@parenellatasca) June 21, 2022

avrei voluto riceverli anche io questi auguri prima della maturità 😢 in bocca al lupo a tutt* 🍀

io ricordo quegli anni come i più belli della mia vita, nonostante tutto lo stress, quindi godetevela perché è un ricordo che rimarrà per sempre 💖 pic.twitter.com/n8r7naWU1P — ale🌸 (@a_l_e_____) June 21, 2022













