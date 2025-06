Con la Prima prova di oggi, torniamo a proporvi altre immagini auguri buona Maturità 2025: foto, video, disegni, meme e GIF da inviare su WhatsApp

Si aprono ufficialmente oggi gli esami di Stato con la Prima prova d’italiano, che dalle 8:30 terrà impegnati ragazzi e ragazze per le successive 6 ore, ed è proprio per questo che siamo tornati a proporvi altre immagini auguri buona Maturità 2025 da inviare nel corso di questa giornata, oppure anche di quella di domani, in cui si terrà la sempre temuta Seconda prova sulla materia d’indirizzo di ogni corso di studi.

Come sempre facciamo, vi ricordiamo che le immagini auguri buona Maturità 2025 che troverete qua sotto potranno tranquillamente e liberamente essere salvate nei vostri cellulari per poi diventare dei simpatici messaggi da inviare su WhatsApp a tutti quei maturandi che conoscete, oppure anche per condividerle sui social, in modo da raggiungere quante più persone possibili, anche tra coloro che non conoscete e che sono comunque tornati oggi sui banchi di scuola.

Peraltro, è sempre utile ricordare a tutti voi, carissimi lettori, che se le immagini auguri buona Maturità 2025 che vi lasceremo tra pochissime righe non dovessero soddisfarvi o piacervi, ne abbiamo pubblicate tantissime altre solamente nella giornata di ieri e lo stesso faremo anche domani in vista della già citata Seconda prova; mentre resta fermo il fatto che, nel corso degli ultimi anni, abbiamo anche pubblicato tantissimi altri articoli simili a questo di immagini auguri buona Maturità 2025 che vi invitiamo a recuperare!

IMMAGINI AUGURI BUONA MATURITÀ 2025: LE MIGLIORI FOTO, I DISEGNI E LE GIF DA INVIARE PER LA PRIMA PROVA

Sempre prima di procedere alla scoperta delle immagini auguri buona Maturità 2025 di oggi, ci teniamo anche a precisare che, per rendere il più originale possibile i vostri messaggi, potreste accompagnare le foto, i disegni, le GIF e i video che trovate qui sotto con alcune delle tantissime e bellissime frasi di auguri che abbiamo pubblicato in questi giorni; oppure — forse ancora meglio — con il link a una delle tantissime canzoni a tema esame di Stato che sono state pubblicate da Venditti (con la sua Notte prima degli esami) in poi!

Infine, l’ultimissima cosa che ci teniamo a ricordarvi è che in queste ore di attesa (specialmente se aveste uno o più figli e nipoti che stanno affrontando l’esame) potrete sempre divertirvi voi stessi nella caccia alle migliori immagini auguri buona Maturità 2025: noi normalmente procediamo cercando sui vari social più famosi (non solo Twitter/X come vedrete qua sotto, ma anche Instagram e Facebook) usando tutte quelle parole chiave tra “Maturità” o “auguri Maturità”.

Similmente, un’ottima e decisamente originale idea per le vostre immagini auguri buona Maturità 2025 — ma qui vi servirà un minimo di competenza informatica — è quella di provare a creare un disegno che richiami il maturando al quale invierete il messaggino sfruttando le varie famosissime intelligenze artificiali che da diversi mesi a questa parte affollano la rete; senza mai dimenticare neppure le simpaticissime GIF che trovate su WhatsApp!

Non per la scuola,

ma per la vita s’impara Lucio Anneo Seneca

Buona Maturità!!! pic.twitter.com/DM4WpRdyqC — Rocio Di Gesú (@Rociodigesu) June 19, 2024