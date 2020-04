Immagini auguri Buona Pasqua 2020/ Uova e “finti” coniglietti da inviare su Whatsapp

Siamo alla Pasqua 2020 e da ora possiamo iniziare a collezionare le migliori immagini per fare gli auguri ad amici e parenti lontani e inviare insieme ai nostri messaggi di affetto via mail, Whatsapp o social. Sarà una Pasqua particolare, quella che si celebrerà domenica 12 aprile, dal momento che la quarantena imporrà necessariamente di restare in casa per non vanificare gli sforzi compiuti da oltre un mese per far fronte all’emergenza Coronavirus. Ed allora un bel messaggio accompagnato da alcune immagini di auguri di Buona Pasqua 2020 potrebbe contribuire ad accorciare le distanze e far sentire tutto il nostro calore alle persone amate. Il web, mai come in questo periodo ci viene in aiuto proponendoci una serie di immagini, dal tema romantico a quello divertente, che potremo selezionare, salvare sul nostro PC, smartphone o tablet e inviare a chi desideriamo. Dalla classica foto con la scritta “Happy Easter” ad immagini di coniglietti, colombe e uova, destinate in questo caso soprattutto ai destinatari più piccoli o in generale alle persone alle quali vogliamo esprimere tutto il nostro affetto. Un modo dolcissimo per far sentire la nostra presenza nonostante la distanza imposta.

IMMAGINI AUGURI BUONA PASQUA 2020: COME SALVARLE

Le migliori immagini per fare gli auguri di Buona Pasqua 2020 avranno come tema centrale ovviamente le uova. Si passa così dal semplice uovo con la scritta “Happy Easter” , all’uovo appena schiuso con tanto di pupazzetto a forma di pulcino che affianca un coniglietto di cioccolato. E poi delle tenere uova si scambiano delle coccole sotto lo sguardo geloso di un terzo incomodo. Insomma, ce n’è davvero per tutti i gusti, per auguri speciali che giungono in un momento in cui tutti noi sentiamo il bisogno di ricevere un messaggio di affetto, caloroso o simpatico, dalle persone a cui vogliamo bene. Tra le immagini simpatiche e spiritose che vi proponiamo anche quella del gatto in versione coniglietto, un modo per strappare un sorriso, nonostante tutto, a chi è lontano a causa della quarantena che stiamo vivendo. Come poter inviare le immagini preferite ad amici e parenti? Basterà scegliere tra quelle che vi proponiamo sotto, cliccare su di essa con il tasto destro del mouse e salvarla sul PC. Lo stesso vale se si è da tablet o smarphone. Una volta salvata la foto desiderata, basterà scegliere in che modo inviarla – Facebook, mail o servizi di messaggistica come Whatsapp e Telegram -, accompagnata magari da un messaggio personalizzato, ed il gioco è fatto!





© RIPRODUZIONE RISERVATA