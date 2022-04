Immagini auguri Buona Pasqua 2022/ Caccia alle più belle per Whatsapp: fiori, uova e…

Immagini di auguri Buona Pasqua 2022! Al via la caccia su Pinterest

Al via la caccia alle immagini di Buona Pasqua 2022, in questa domenica di festa tra uova, colombe, fiori e una sfilza di messaggi di auguri già arrivati via Whatsapp. Come ricambiare il pensiero in modo originale ma restando sempre in tema? I social ed in generale il web ci vengono in soccorso proponendoci per la giornata odierna una serie di fantastiche immagini di auguri con le quali dedicare la nostra Buona Pasqua 2022 alle persone che amiamo, siano esse amici, colleghi o parenti, vicini e lontani. In questi giorni abbiamo già passato in rassegnale le maggiori immagini di auguri scovate su Twitter, Instagram e Tenor.

RESURREZIONE/ "Anni di piombo, malattia o guerra, Dio ci precede"

In occasione della Santa Pasqua 2022, andremo a ‘scomodare’ anche Pinterest con una carrellata di interessanti idee che potremo usare in questa domenica di festa per destinare con immagini i nostri più sinceri auguri di una serena e buona Pasqua 2022. Una volta loggati, dalla barra di ricerca non ci resta che scrivere “Buona Pasqua” per immergerci in una pioggia di foto, gif e video da salvare o condividere. Ce n’è davvero per tutti i gusti: dai classici pulcini che augurano a tutti una serena domenica pasquale alla cartolina a base di tulipani gialli e uova colorate con la scritta: “Un augurio speciale di pace, gioia e serenità!”.

PASQUA 2022/ Lo sguardo di Dostoevskij e Tolkien davanti al male della guerra in Ucraina

Auguri buona Pasqua 2022: le immagini da Instagram per Whatsapp

E’ Pasqua 2022, i cellulari sono in tilt tra messaggi di auguri e immagini da condividere sui social. Se ancora non avete inviato il vostro pensiero di Buona Pasqua, potrete farlo con una foto a tema scovata su Instagram. Le parole chiave sono le consuete: “BuonaPasqua”, “Pasqua2022” o “HappyEaster”. Il risultato? Una carrellata di simpatiche immagini augurali che potrete impiegare per fare i vostri auguri personalizzati, meglio se allegate ad un pensiero personale (e tra le nostre pagine web troverete anche molteplici frasi di auguri).

PASQUA IN RUSSIA/ "Noi come Maddalena, ci serve la carezza del perdono"

A seguire vi abbiamo selezionato le più colorate e spiritose, bellissime anche da stampare o da inviare ai più piccoli. Ci sono uova sperdute nei prati ma anche pronte a schiudersi ed a regalare un sorriso. Come utilizzare le immagini per fare gli auguri di Buona Pasqua 2022? Cliccando sull’icona dell’aeroplano accanto a quella del commento potrete decidere se condividerla con una persona in particolare dei vostri contatti Instagram o se aggiungerla direttamente alla propria Story taggando eventualmente per persone care. Eventualmente potrete recuperare il link e condividerlo con i propri contatti anche via Whatsapp o tramite altri social: ancora sereni auguri di Buona Pasqua 2022!

Guarda qui sotto le immagini di auguri di Buona Pasqua 2022

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Darusia (@darciaparada)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Apotheek Foulon (@apotheekfoulon)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jellystone Park™ at Tower Park (@towerparkresort)













© RIPRODUZIONE RISERVATA