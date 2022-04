Immagini auguri Buona Pasqua 2022/ Foto e gif su Whatsapp: uova colorate e…

Immagini Buona Pasqua 2022: a caccia di uova… su Instagram!

A pochi giorni dalla Santa Pasqua, i cellulari iniziano già a suonare con le prime immagini di auguri di Buona Pasqua 2022. Siete pronti a fare incetta di foto, gif e video sui social e via Whatsapp? In tal caso potrete sempre giocare d’anticipo e iniziare a recuperare le immagini più belle da inviare alle persone care – amici, parenti e colleghi – per augurare loro sin da oggi una serena Pasqua. Il periodo non è certamente dei migliori, ma l’augurio fatto col cuore potrebbe donare un momento di serenità e riflessione alle persone care, in occasione delle prossime festività pasquali ormai dietro l’angolo.

Tra le immagini di auguri di Buona Pasqua 2022, anche quest’anno non mancheranno le coloratissime uova. Se già avete messo da parte quelle di cioccolato da donare, non possono mancare le immagini da condividere con le vere protagoniste della festa. Da Instagram vi abbiamo selezionato una carrellata di immagini di auguri di Buona Pasqua 2022 che potrete condividere con i vostri contatti stretti attraverso le vostre Stories, allegando magari un vostro pensiero personale. Ne approfittiamo anche per consigliarvi un video divertente che potrete condividere soprattutto con i vostri bambini, in vista dell’imminente domenica di Pasqua.

Buona Pasqua 2022: le immagini e le gif più divertenti

In vista delle festività pasquali, sarà possibile sin da ora collezionare non solo le immagini di auguri di Buona Pasqua 2022 ma anche le gif più simpatiche a tema. In questo caso a venirci in soccorso ci pensa Tenor, il motore di ricerca di gif online targato Google. Se siete già pieni di uova colorate, a “salvarvi” saranno in questo caso i simpatici conigli! In fondo all’articolo potrete trovarne una carrellata pronti per essere condivisi con i destinatari dei vostri auguri.

Per farlo non vi resta che selezionare la gif con le immagini di auguri di Buona Pasqua 2022 che preferite e decidere se inviarla direttamente tramite iMessage, Facebook, Twitter o altri social, oppure se copiare il link e inviarlo via Whatsapp al contatto desiderato. Tra ovetti di cioccolato confezionati ad hoc, travestimenti pasquali e conigli alle prese con uova multicolori, avrete l’imbarazzo della scelta! A voi la frase di auguri di Buona Pasqua 2022 più adatta che potrete trovare su IlSussidiario.net, in uno dei tanti focus dedicati all’argomento!

Immagini auguri Buona Pasqua 2022, alcuni “consigli”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Dragonfly Naturals (@dragonfly.naturals)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da info@sanmicheli.com (@hsanmicheli)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da C.S.E. Santa Lucia (@c.s.e_argo_santalucia)

