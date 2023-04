Immagini auguri buona Pasqua 2023/ Un albero con le uova, foto d’annata e…

IMMAGINI AUGURI BUONA PASQUA 2023: DAGLI ALBERI AD OSHO

Mancano ormai pochi giorni a Pasqua 2023, di conseguenza, continua la nostra ricerca delle immagini d’auguri più belle in vista di questa speciale festività in cui la Chiesa ricorda la resurrezione di Cristo. Dopo la raccolta pubblicata ieri sono anche oggi tanti gli scatti a tema che stanno popolando il web, a cominciare da uno splendido albero di mele della Pasqua, un arbusto che fra il 1975 e il 2015 è stato addobbato con tante uova colorate e creato dai coniugi Kraft, un vero e proprio spettacolo.

Fra le immagini di auguri buona Pasqua 2023 più ironiche non può mancare uno scatto a firma Le frasi di Osho, pagina social che doppia scatti di vita, soprattutto di politici e personaggi famosi, con frasi in romano. In questo caso si vede il Papa in ginocchio davanti ad una statua di Cristo con tanto di scritta: “Senti, nun t’offenne, io a Pasqua non je la faccio… se vedemo poi con carma a Natale”, in riferimento ai recenti problemi di salute del Pontefice, l’infezione respiratoria che è stata comunque superata alla grandissima dallo stesso Bergoglio.

IMMAGINI AUGURI BUONA PASQUA 2023: GLI SCATTI OLD SCHOOL E LE UOVA

Fra le tante immagini d’auguri per una buona Pasqua 2023 non può mancare lo scatto d’annata, “old school”, un bel disegno in cui si vedono due bimbi, una colomba con una letterina, e una campanella, uno dei simboli quest’ultimo della Pasqua. Ovviamente è l’uovo il soggetto maggiormente gettonato durante questa festività: se infatti a Natale c’è il panettone e il pandoro fra i dolci più amati del periodo, in vista della resurrezione del nostro Signore, le uova di cioccolata sono quelle che vanno per la maggiore, soprattutto fra i più piccoli.

Su Twitter ve ne sono tantissime, comprese quelle dedicate ai piccini a tema, come ad esempio la versione di Naruto o quella a firma Il Trono di Spade. Infine, immancabili le immagini di buona Pasqua 2023 con le frasi d’auguri, perfette da allegare al messaggio di buongiorno di WhatsApp.

#TronchiDArte #VentagliDiParole #4aprile #Buongiorno Albero di mele della Pasqua dal 1975 al 2015 adornato di gusci d’uovo colorati creato dai coniugi Kraft

📸 Bern pic.twitter.com/nEXNsScsLM — francesca (@francesca4967) April 4, 2023













