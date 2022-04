IMMAGINI BUONA PASQUA E BUON VENERDÌ SANTO/ Le foto: “Gesù mai senza Croce”

Per questa giornata speciale del Venerdì Santo abbiamo raccolto per voi alcune immagini a tema, quando mancano ormai poche ore alla Pasqua 2022 e alla resurrezione di Cristo. Ovviamente la foto ricorrente di queste ore è quella che vede Gesù in Croce, crocifisso per noi e per salvare l’umanità, e a riguardo abbiamo scovato sui social uno scatto molto “forte”, con tanto di citazione di Santo Padre Pio: “Gesù non è mai senza la Croce, ma la Croce non è mai senza Gesù”.

E sempre rimanendo sul tema della croce, ecco le parole del noto scrittore Erri De Luca: “La prima notizia sulla mano destra un bambino la prende dal segno della croce. Impara a farlo con la mano giusta e da quello sa che è la destra”. Chiudiamo questo spazio dedicato alle immagini per il Venerdì Santo e la Pasqua 2022 con queste parole di Papa Francesco rilasciate in occasione della Via Crucis da lui presieduta a marzo 2013: “A volte ci sembra che Dio non risponda al male, che rimanga in silenzio. In realtà Dio ha parlato, ha risposto, e la sua risposta è la Croce di Cristo: una Parola che è amore, misericordia, perdono”. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

"GESÙ non è mai senza la Croce, ma la Croce non è mai senza GESU." 🙏 SAN PIO DA PIETRELCINA💕 pic.twitter.com/5OYYbscrDu — luisa lombardi (@LombardiLomby67) April 11, 2022

IMMAGINI BUONA PASQUA E BUON VENERDÌ SANTO, FOTO SULLA PASSIONE DI CRISTO DA INVIARE

La Santa Pasqua si avvicina e nella giornata di oggi, 15 aprile 2022, in occasione del Venerdì Santo nel quale si ricorda la crocifissione di Gesù Cristo, possiamo rivolgere i nostri auguri di Buona Pasqua anche sotto forma di immagini. Oltre alle frasi destinate alla riflessione, durante questo periodo delicato, tra emergenza Covid e venti di guerra, un’immagine di Pace potrebbe ridare speranza alle persone a noi care. Attraverso Instagram sarà possibile recuperare alcune delle foto più significative per questa giornata dedicata interamente al giorno della croce, della passione e della morte di Cristo.

Dalla barra di ricerca del social fotografico per eccellenza, digitiamo “#venerdisanto”: sono decine di migliaia i risultati legati a questa giornata e contenenti immagini di auguri di Buona Pasqua e Buon Venerdì Santo da dedicare a parenti, colleghi ed amici. Tra le più significative vi consigliamo il quadro di Caravaggio “Flagellazione di Cristo” o la statua del Cristo in Croce di Bronte (Catania). Immancabili le croci che faranno da sfondo a questo venerdì Santo di riflessione e preghiera. Le immagini di auguri di Buona Pasqua e Buon Venerdì Santo che vi proponiamo in fondo potranno essere inviate ai vostri contatti cliccando sul link oppure condivise nelle vostre Instagram Stories cliccando sull’icona a forma di aeroplano, ed allegando una frase di auguri che potrete trovare in uno dei tanti articoli pubblicati in questi giorni su IlSussidiario.net.

IMMAGINI AUGURI BUONA PASQUA E BUON VENERDÌ SANTO 2022: LA VIA CRUCIS DI GESÙ

Non mancano, naturalmente, anche gli spunti sotto forma di immagini per i vostri auguri di buona Pasqua e buon Venerdì Santo 2022. Tra quelle più diffuse c’è quella del volto di Gesù Cristo, con continui rimandi alla Sua Passione e al sacrificio compiuto per l’umanità. Raffigurazioni sacre e croci, dunque, sono al centro di questa giornata densa di significati per tutto il popolo cristiano e spesso le didascalie che accompagnano le immagini sono accostabili a messaggi importanti anche collegati alla cronaca e all’attualità dei giorni nostri.

Con la guerra in Ucraina che purtroppo imperversa dal 24 febbraio scorso e le migliaia di vittime che sono state fin qui mietute dal conflitto avviato da Vladimir Putin, leggere le parole di Gesù “Amatevi gli uni gli altri, come io ho amato voi” non può che indurre a riflettere sulle atrocità di uno scontro tra popoli per giunta fratelli. Gesù Cristo ha lasciato all’umanità il più grande insegnamento d’amore immaginabile ed è doloroso vederlo dilapidare e calpestare in questo modo. (Agg. di Alessandro Nidi)

QUI SOTTO ALCUNE IMMAGINI DI AUGURI DI BUONA PASQUA E BUON VENERDÌ SANTO 2022

