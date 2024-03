Immagini auguri buona Pasqua e Pasquetta 2024/ Gif Whatsapp e foto per momenti di fede e divertimento

Immagini auguri buona Pasqua e Pasquetta 2024: le gif da inviare

Si avvicina il lunedì più bello dell’anno, quello dell’Angelo, la cosiddetta Pasquetta, ma oggi è Pasqua 2024 e anche quest’anno siamo alle prese con giornate di divertimento e svago stando insieme agli amici. C’è chi passerà questa giornata in natura, magari un parco o ancora vicino a un fiume o ad un laghetto, o chi opterà per una grigliata in casa con le persone più care. Qualunque sia il piano per questo giorno, sarà sicuramente l’occasione perfetta per fare gli auguri di buona Pasqua e buona Pasquetta 2024 con immagini da inviare via social e Whatsapp alle persone a noi vicine.

Proprio lo scenario della festa può essere al centro delle immagini da mandare ad amici e parenti. Ad esempio, siete immersi nella natura? Potete scattare delle foto a cui aggiungere gli auguri. Per la Pasquetta sicuramente le immagini più azzeccate di auguri sono quelle che ritraggono le grigliate e, più in generale, a Pasqua quelle del ricco pranzo che avete deciso di concedervi. Ma ci sono anche tanti simboli su cui puntare per fare gli auguri di buona Pasqua e Pasquetta 2024 con delle immagini.

Auguri di Buona Pasqua a tutti i Colleghi e alle loro famiglie pic.twitter.com/xjGKukH1zd — AFG-Alleanza Forense (@AFGASSNE) March 28, 2024

Auguri Buona Pasqua e Pasquetta a tutti 😘 pic.twitter.com/AD7ViHTE2Z — Venere1 (@Venere112) April 10, 2023

Immagini auguri buona Pasqua e Pasquetta 2024: i simboli delle feste

Impossibile non trovare immagini di auguri di Buona Pasqua e Pasquetta 2024 con un uovo di Pasqua all’interno. Del resto, quella di scambiarsi uova decorate in queste giornate è una tradizione che ha origini antiche. Trattandosi di una ricorrenza religiosa, negli auguri non possono mancare anche riferimenti religiosi, quindi foto che celebrano la risurrezione di Cristo. Tra i simboli pasquali ci sono anche il coniglio e l’agnello. Quest’ultimo rappresenta Gesù Cristo come l’agnello di Dio sacrificale.

Ci sono poi i rami di salice, perché in alcune culture europee vengono scambiati. Ci sono poi immagini di cioccolatini a forma di agnello o uovo, che potreste anche regalare se vedendole dovesse venirvi un languorino… Ma potete “pescare” le immagini anche all’interno della vostra famiglia, perché ognuna ha le sue tradizioni, quindi potete ad esempio condividere foto dei vostri pasti speciali per un piccolo viaggio tra memorie e ricordi.

Felice Pasquetta a te Venere ☕️🕊🐣🤗😘 pic.twitter.com/zXByuucJZT — Luca Anastasi (@luca_anastasi) April 10, 2023

Buona giornata anche a te Massimi,grazie😘😘🌺🌷🌻🌼🌷⚘🐣🐎🐶🐈🐱🐕🐾🦋 pic.twitter.com/9VQpTVEklk — Miss Smith⚪⚫#IoStoConLaJuventus⚪⚫🐶🐱🎸 (@MissSmi38523209) April 10, 2023













