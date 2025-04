È martedì 15 aprile 2025 e dato che si avvicina sempre di più l’appuntamento attesissimo con la resurrezione, vogliamo tornare a proporvi una ricca serie di spunti di immagini auguri buona Pasqua e Pasquetta 2025 prontissime a vostra disposizione per diventare dei divertenti messaggi da inviare da amici e parenti, ovviamente non prima di domenica 20 e di lunedì 21 che sarà l’effettivo momento delle due celebrazioni: come sempre facciamo, anche in questo caso le immagini auguri buona Pasqua e Pasquetta 2025 le abbiamo cercate direttamente sui social, sempre portatori di interessantissimi spunti!

Auguri buona Pasqua e Pasquetta 2025/ Frasi, citazioni e poesie per i vostri messaggi

Al contempo, se voleste provare a procedere alla ricerca delle immagini auguri buona Pasqua e Pasquetta 2025 dal conto vostro – magari perché in questi giorni di attesa fino a domenica avrete un po’ di tempo a disposizione -, vi invitiamo a fare lo stesso procedendo tramite i social; oppure anche con Google Immagini rivolgendovi a quella ricchissima collezione di opere d’arte dedicare al Signore e alla sua Resurrezione con le quali – ne siamo certi – farete un figurone!

Auguri buona Pasqua e Pasquetta 2025/ Frasi, citazioni e poesie da inviare su WhatsApp

IMMAGINI AUGURI BUONA PASQUA E PASQUETTA 2025: TRA FOTO E DISEGNI, SPUNTI ANCHE SULLE GIF

Al contempo, oltre alle immagini auguri buona Pasqua e Pasquetta 2025 – e state tranquilli che sono le nostre proposte che cercate, le potete trovare già pronte nelle prossime righe – un’origine possibilità per tutti voi carissimi lettori potrebbe risiede anche nelle bellissime GIF che ben conoscerete: una la trovate già allegata qua sotto tra le altre immagini che vi abbiamo proposto; ma se voleste cercarne di nuove potrete farlo con estrema facilità direttamente su WhatsApp (vi basta cliccare sulla faccina, poi sulla scritta ‘GIF’), oppure anche sui tanti siti tematici come – tra gli altri – giphy!

IMMAGINI AUGURI BUONA PASQUA E PASQUETTA 2025/ Foto, gif e simboli via WhatsApp: dal giglio alla tomba vuota

Buona Pasqua ai fratelli Ortodossi.

Cristo è risorto. pic.twitter.com/67vbp6nHQA — Claudio Centa (@ClaudioCenta1) May 5, 2024