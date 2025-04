In questo giorno del lunedì dell’Angelo cerchiamo delle bellissime immagini auguri buona Pasquetta 2025 da inviare in queste (speriamo soleggiate!) ore di gioia e convivialità su WhatsApp a vostri amici e parenti distanti; ma anche – naturalmente – a quelli vicini che vedrete tra qualche ora, sfruttando l’occasione delle immagini auguri buona Pasquetta 2025 anche per incalzare quegli amici che arrivano sempre in ritardo alle grigliate!

Lunedì dell’Angelo 2025: ci sarà Regina Caeli con Papa Francesco?/ Diretta video: la preghiera dopo la Pasqua

Naturalmente visto che si tratta di una concitata giornata piena di organizzazioni dell’ultimissimo minuto, immaginiamo che pochi tra voi avranno il tempo per cercare online le migliori immagini auguri buona Pasquetta 2025, ma la buona notizia – come sempre in queste occasioni festive – è che ci abbiamo pensato noi per voi riportandovi una primissima carrellata qua sotto pronta per essere trasformata in messaggi, alla quale seguiranno tantissime altre proposte nelle prossime ore!

Pasquetta 2025, il significato e perché si festeggia oggi 21 aprile?

IMMAGINI AUGURI BUONA PASQUETTA 2025: CONSIGLI E SPUNTI PER TROVARE LE PIÙ BELLE ONLINE

Se non volete perdevi i nostri spunti per le immagini auguri buona Pasquetta 2025, vi suggeriamo di tenere sott’occhio questo articolo lasciandolo aperto nel browser del vostro cellulare, oppure anche salvandolo tra i preferiti in modo che sia sempre rapidamente raggiungibile; mentre contemporaneamente a chi tra voi avesse un po’ di tempo da dedicare alla caccia alle immagini, vogliamo lasciare anche un paio di suggerimenti.

Ovviamente i social – che sono quelli che abbiamo utilizzato anche noi – sono i vostri migliori alleati se cercate delle immagini auguri buona Pasquetta 2025, con ricerche che possono spaziare dalla parola ‘Pasquetta‘, fino a ‘Lunedì dell’Angelo‘, passando anche per il classico ‘Agnello‘ o per le ‘Uova di cioccolato‘; mentre se voleste fare qualcosa di un pochino più ricercato potreste cercare su Google dei quadri e dei dipinti che raffigurano – reale anima di questa festa – la resurrezione e l’incontro tra le donne e l’Angelo alla tomba di Gesù Cristo.

LUNEDÌ DEL BUON LADRONE/ Il “test” della risurrezione di Cristo nelle nostre vite

Buon Lunedì dell’Angelo o Buona Pasquetta a tutti #HappyEasterMonday my loves ☺️👼🍝🕯️❤️ pic.twitter.com/McHRkdlwLe — Anna (@AnnaxLGxTS) April 1, 2024

Che la gioia della Pasquetta avvolga in un

abbraccio d’amore

Te e i Tuoi cari!#BuonaPasquetta#1aprile pic.twitter.com/IYAaajVYGK — Bambini Converse (@BambiniConverse) March 31, 2024