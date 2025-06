Per la seconda prova della maturità 2025, abbiamo selezionato per voi un po' di immagini a tema davvero simpatiche

E’ tempo di seconda prova della maturità 2025 ed è tempo di nuove immagini di auguri a tema. Anche per la giornata di oggi, giovedì 19 giugno 2025, abbiamo deciso di raccogliere per voi alcune foto dedicate, soprattutto meme simpatici, che abbiamo pescato sui social, a cominciare da X.com, l’ex Twitter. Si inizia con uno scatto storico, quello del maturità di Mario Balotelli e Davide Santon, ex calciatori dell’Inter, che quando giocavano entrambi fra le fila nerazzurre fecero appunto la maturità mentre erano già dei professionisti.

La didascalia associata è molto simpatica: “Credevo di essere in anticipo, ma i secchioni sono già in classe. Buona #Maturità a tutti noi”. In un altro scatto ironico si vede Antonello Venditti, ovviamente modificato con Photoshop, mentre conta i soldi, con riferimento ai diritti che acquisisce in questi giorni grazie al suo brano capolavoro Notte prima degli esami, la classica colonna sonora anche della maturità 2025. Sotto qualcuno commenta “Notte prima dei guadagni”, mentre un altro aggiunge: “Ci sta pagando ancora le fisioterapie a quello col pianoforte sulla spalla…”.

IMMAGINI SECONDA PROVA MATURITA’ 2025: COSA ABBIAMO TROVATO SU X

Ovviamente fra le tante immagini di auguri per una buona seconda prova di maturità, anche le frasi motivazionali, come ad esempio queste belle parole: “Non devi aver paura dell’esame, è l’esame che deve avere paura di te… in bocca al lupo”. Non può mancare un classico come un “Keep calm e buona maturità”, con la didascalia “Auguri a voi che state affrontando gli esami di #maturità, in bocca al lupo”.

Infine un simpatico Alberto Angela, figlio del grandissimo Piero, fatto a mo’ di santino con tanto di scritta “S Alberto Angela da Parigi, protettore della divulgazione, aiutaci con il nostro esame, amen”, accompagnato dalla didascalia: “Oggi è il grande giorno, lancio i santini potenti, in bocca al lupo a noi!”. Poco più in basso potrete trovare tutte le immagini di buona seconda prova della maturità 2025 appena descritte, buona visione.

Auguri a voi che state affrontando gli esami di #maturità, in bocca al 🐺 pic.twitter.com/koJBky78pY — Andrea Vincenti (@Andrea_V_73) June 18, 2025

OGGI È IL GRANDE GIORNO, LANCIO I SANTINI POTENTI, IM BOCCA AL LUPO A NOI!! #maturità2024 #maturità pic.twitter.com/iP8RRLAXMF — marì ZUPPINERS TEAM (@Paperellachan) June 18, 2024