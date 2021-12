Immagini auguri di buon anno 2022 e buone feste/ Calici, frasi e fuochi d’artificio

E’ tutto pronto per il grande giorno, la notte più lunga e magica dell’anno, quella in cui faremo gli auguri di buon anno 2022 e buone feste. Sarà una nottata in cui molti si scambieranno gli auguri a distanza, magari con immagini e foto a tema, per rendere il tutto ancora più speciale. Ma quali sono gli scatti che vanno per la maggiore? Ovviamente i classici fuochi d’artificio, ma anche i calici alzati per il brindisi di mezzanotte, quindi la scritta “Happy new year 2022” o eventualmente “Buon anno 2022”. Ci sono poi immagini con le “stelle filanti”, piccoli fuochi d’artificio fatti a mo’ di bastoncino da tenere in mano, ma anche tantissimi scatti correlati da frasi d’auguri. A cominciare da “Non conta la destinazione, ma il viaggio. Ti auguro di goderti ogni giorno di questa avventura chiamata “vita”. Felice anno nuovo!”, ma anche “Non conta la destinazione, ma il viaggio. Ti auguro di goderti ogni giorno di questa avventura chiamata “vita”. Felice anno nuovo!”.

Auguri di buon anno 2022 e buone feste: le frasi/ “La sera in cui tutto è possibile”

E ancora “Che l’anno nuovo sia speciale, sorprendente e felice. Tanti auguri di buon anno!”, così come: “Auguro un felice anno nuovo, pieno d’amore e di pace, a te e a tutta la tua famiglia!”.

IMMAGINI AUGURI DI BUON ANNO 2022 E BUONE FESTE: ECCO ALCUNI ESEMPI VIA SOCIAL E WEB

C’è invece chi scrive: “Tantissimi e affettuosissimi auguri per uno splendido anno nuovo!”, e chi invece utilizza una storica citazione di Benjamin Franklin per celebrare l’arrivo del 2022: “Sii sempre in guerra con i tuoi vizi, in pace con i tuoi vicini, e lascia che ogni nuovo anno ti trovi un uomo migliore”. Non può mancare un classico come “A te e famiglia… Buon Anno!”, ma anche pensieri più originali come ad esempio: “C’è solo una regola: continuare a guardare avanti. Ti auguro un futuro di infinite gioie e innumerevoli sorprese. Buon anno!”. Il web ma soprattutto i social sono pieni di immagini a tema, e Twitter risulta essere un terreno molto fertile in questo caso se foste alla ricerca di scatti interessanti. Appuntamento a breve per altre immagini di buon anno 2022 e buone feste.

Hello My Sweet Eym, I Wish You And All Your Precious Family a Merry Christmas And Happy New Year 2022

May God Take Care of You And Bless You, And May All Your Dreams Come True.— 💐🌺🍁🍂🌹💐🌺🤎💐🌺@EgwEimai6 pic.twitter.com/WwMl0Yh7Pu — Jaime (@AncerJaime) December 24, 2021

