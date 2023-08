Immagini auguri di Buon Ferragosto 2023/ Gif, foto e cartoline: sole, mare e grigliate (13 agosto)

Si avvicina Ferragosto 2023 e così pure il momento di fare gli auguri ad amici e parenti. Potete farlo con delle frasi o con delle immagini, ma una cosa non esclude l’altra. Se trovate la foto giusta da inviare, potete poi abbinarla ad una frase. Per questo abbiamo pensato ad un catalogo di immagini di auguri di Buon Ferragosto 2023 da scaricare gratis da usare il 15 agosto. Dunque, fate la vostra scelta e poi salvate le immagini sullo smartphone o sul computer, insomma con lo strumento che intendete usare per inviarle poi ai vostri contatti. Con immagini intendiamo anche gif animate, ovviamente gratis.

Salvare le immagini non è un’operazione difficile, ma la procedura cambia a seconda del dispositivo che si usa. Ad esempio, se accedete dal cellulare, potete utilizzare lo schermo touch per scorrere fino all’immagine desiderata, poi puntate il dito sopra, tenete premuto per qualche secondo e salvate l’immagine in memoria. Verrà così salvata sul rullino fotografico per essere poi selezionato e caricato su WhatsApp o Facebook.

IMMAGINI AUGURI BUON FERRAGOSTO 2023: COME SALVARLE

Passiamo alla guida per scaricare le immagini via computer. In linea di principio, la procedura è simile, ma richiede l’uso di mouse e quindi puntatore. Dunque, spostando il mouse e quindi il puntatore sull’immagine, dovete poi cliccare col tasto destro e selezionare la voce “salva con nome”. Si aprirà una finestra di dialogo che vi consentirà di scegliere dove salvare il file che state scaricando, così da poterlo andare a riprendere facilmente quando dovete inviare il messaggio su WhatsApp o Facebook.

A prescindere dall’abbinamento di una frase o meno, le immagini di frasi di auguri di Buon Ferragosto 2023 possono essere considerate come biglietti di auguri, con vantaggi importanti. La scelta è quasi infinita, non c’è nulla da pagare e potete arricchire le immagini con messaggi personalizzati da adeguare al destinatario. Se anche in quest’ultimo caso avete bisogno di aiuto, allora potete approfondire la questione con uno dei nostri focus dedicati alle frasi di auguri di Buon Ferragosto 2023.

IMMAGINI AUGURI BUON FERRAGOSTO 2023: I “PROTAGONISTI”

Ma come sono queste immagini di auguri di Buon Ferragosto 2023? Si può facilmente immaginare che dominino le immagini di grigliate, in realtà ci sono mare e spiagge, altre con solo delle scritte, tra l’altro con formato verticale che può tornare utile se dovete condividere le immagini via Instagram o TikTok. Poi c’è la tradizionale anguria, in questo caso addentata da un bambino. Non può mancare poi la foto col cartello che riporta la scritta che tanto va di moda in questo periodo, cioè “chiuso per ferie”.

Del resto, la festa di Ferragosto può essere un’occasione di vacanza, di sicuro è una per riposarsi, soprattutto per chi il resto dell’anno è molto impegnato dal punto di vista professionale. Anche per questo ci impegniamo nell’agevolarvi con la scelte delle immagini di auguri di Buon Ferragosto 2023 con la nostra selezione, variegata perché può tornarvi utile nella scelta in base ai destinatari degli auguri.

