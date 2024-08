Siete alla ricerca delle migliori foto, disegni e quadri famosi – per immagini auguri di buon Ferragosto 2024? Allora benvenuti, perché siete capitati proprio nel posto giusto con la nostra sempre tradizionale e (almeno, lo speriamo!) apprezzatissima carrellata che partirà tra pochissime righe e vi accompagnerà di aggiornamento in aggiornamento per tutta questa soleggiata e gioiosa giornata di grigliate, chiacchiere, spiagge, falò e – soprattutto – compagnia!

Supermercati aperti Ferragosto 2024/ Mappa orari aperture speciali Esselunga, Coop, Conad (giovedì 15 agosto)

D’altronde com’è ben noto gli auguri – che sia Ferragosto, Capodanno, Natale o qualsiasi altra festa possa venirvi in mente – sono uno dei momenti più divertenti e l’idea di ricorrere a delle immagini auguri di buon Ferragosto 2024 (o anche dei video, come vedrete in calce a questo articolo) li renderà anche più colorati ed originali; oltre a dare a voi carissimi lettori la possibilità di condividerle facilmente sui vostri profili social con i giusti hashtag per raggiungere centinaia – o migliaia – di persone sparse in ogni angolo del nostro bel paese!

Assunzione della Beata Vergine Maria/ Il Ferragosto dei cristiani ricorda l'ascesa della Madonna al cielo

Oltre a Gif e foto, dove e come trovare le più belle immagini auguri di buon Ferragosto 2024

Prima di arrivare alla primissima carrellata di immagini auguri di buon Farragosto 2024 che vogliamo proporvi oggi (e vi ricordiamo anche che cliccando su queste parole troverete tanti altri spunti che abbiamo selezionato nella giornata di ieri!) ci teniamo anche a ricordarvi che oltre alle foto e ai disegni ‘statici’ nel caso in cui vogliate essere tra i più originali dei vostri amici potrete – con veramente pochissimo sforzi – ricorrere anche alle simpatiche e sempre amate Gif che vanno per la maggiore negli ultimi anni!

Orari mezzi pubblici a Ferragosto 2024/ Info e modifiche: ATM Milano, ATAC Roma, GTT Torino, ANM Napoli…

Non sapete di cosa stiamo parlando? È semplicissimo: si tratta di quei brevissimi video che vi sarà sicuramente capitato di vedere in una delle tante chat di gruppo e che potete trovare facilmente proprio sull’ormai diffusissimo WhatsApp. Per cercare la vostre immagini in movimento – infatti – vi basterà cliccare sulla faccina vicino al campo in cui scrivete i messaggi, scegliendo poi la voce ‘Gif’ e scrivendo frasi e parole come ‘Ferragosto’, ‘auguri’ o ‘buon Ferragosto’; scelta la vostra preferita non dovrete far altro che cliccarla e aspettare la risposta (sicuramente entusiasta!) dell’amico o del parente a cui l’avete inviata.

A tutti i nostri volontari ed alle loro famiglie….. buon Ferragosto e buone vacanze estive! pic.twitter.com/vWL1iwmnxQ — AIDO TORINO (@AidoTorino) August 14, 2024

Buon ferragosto anche a voi. pic.twitter.com/neStaMLm9K — Lilia (@Lilia_Zannoni) August 14, 2024

Buon Ferragosto pic.twitter.com/ygOuRY6hGR — Cisl Roma Capitale Rieti (@CislRomaRieti) August 13, 2024

Care Amiche e cari Amici di Terzjus, Con questo pensiero di Papa Paolo VI e l’immagine dell’Assunzione di Pietro Perugino, ecco gli auguri di Terzjus per l’imminente Festa dell’Assunta.

Buon Ferragosto Luigi Bobba

Presidente Fondazione Terzjus ETS pic.twitter.com/jjYM5uLoFN — TerzJus (@TERZJUS_IT) August 14, 2024