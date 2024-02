Immagini auguri di buon San Valentino 2024/ Foto, disegni e gif da inviare al proprio partner

SAN VALENTINO 2024: LE IMMAGINI PER I MESSAGGI DI AUGURI

San Valentino 2024 è ormai arrivato e significa che chi è in ritardo con gli auguri (e magari anche con i regali) deve sbrigarsi, scegliendo frasi e immagini da inviare al proprio partner in questa giornata speciale. Seppur, infatti, è stata organizzata una romantica serata, magari con una cenetta al ristorante e due passi al chiaro di luna, gli auguri rimangono un momento importante della giornata, oltre che certamente apprezzato dalla persona che li riceve.

L’idea di usare delle immagini, al posto di frasi e parole, per gli auguri di San Valentino 2024 potrebbe dimostrarsi vincente, dando una rappresentazione grafica piacevole a quei pensieri che non si riesce a mettere per iscritto. Nonostante questo, però, suggeriamo sempre di allegare, se si tratta di un messaggio WhatsApp, anche una frase tra le tantissime disponibili, alle quali peraltro dedichiamo un articolo a parte. Come frasi da aggiungere alle immagini di auguri di San Valentino 2024 si potrebbe optare per qualcosa come: “Il 14 febbraio, San Valentino, è solo una data, una data che segna l’amore. Ma tu non sei unica e speciale solo oggi, ma per tutti i giorni della mia vita! Auguri“; o anche: “Ho bruciato le tappe, ho bruciato le mappe della vita, ma non ho bruciato nulla del mio cuore, perché ero in attesa di te. Grazie amore mio per tutto quello che mi doni giorno dopo giorno“.

IMMAGINI DI AUGURI PER SAN VALENTINO 2024: DOVE TROVARE LE MIGLIORI

Rimanendo, però, sulle immagini per gli auguri di San Valentino 2024, i ritardatari non hanno nulla da temere, perché durante tutta questa giornata noi de ilSussidiario.net continueremo a proporvi, periodicamente, nuove alternative, una più bella dell’altra! Nonostante questo, però, chi cercasse qualcosa di specifico o di particolarmente articolato potrebbe chiedersi come fare a trovare le foto e i disegni più adatti ai propri gusti.

Trovare delle ottime immagini di auguri per San Valentino 2024 non è affatto difficile, ma potrebbe richiedere un po’ di tempo. Online, infatti, si trovano infinite possibili alternative, a partire dal motore di ricerca di immagini di Google. Tuttavia, le più originali si troveranno quasi certamente su piattaforme come Pinterest, pensato apposta per foto e disegni, ma anche sui maggiori social network, a partire da Twitter (che ora si chiama X), arrivando a Instagram. Sui social basterà cercare parole chiave come “immagini San Valentino” o anche “auguri San Valentino“, ottenendo immediatamente migliaia e migliaia di risultati (su Instagram, per esempio, seguendo l’hashtag #SanValentino si trovano quasi 3 milioni di post).

GIF DI SAN VALENTINO 2024: COME INVIARLE SU WHATSAPP

Ovviamente, le immagini per gli auguri di San Valentino 2024 si troveranno anche su questo sito, con una selezione fatta da noi che sarà continuamente aggiornata. Nel caso qualcuna fosse di vostro gradimento, sarà facilissima da utilizzare. Basterà, infatti, salvarla nel proprio dispositivo (cliccandoci sopra a lungo, oppure con il tasto destro del mouse o anche facendo un screenshot), per poi inviarla al proprio partner su WhatsApp.

Mettiamo, tuttavia, che le immagini per gli auguri di San Valentino 2024 non siano sufficienti per qualche innamorato, che cerca qualcosa di più originale. Nel caso, si potrebbe optare per una gif, ovvero quelle immagini in movimento molto in voga in questo momento. Per trovarle, piuttosto che usare Google, si può ricorrere direttamente a WhatsApp. Basterà, infatti, cliccare sul pulsante per accedere alle emoji, cliccando poi su “GIF”. Si aprirà un piccolo motore di ricerca nel quale basterà cercare “immagini San Valentino” o anche solo “San Valentino” per trovare tantissime gif che si riveleranno molto utili per i messaggi di auguri. Cliccandoci sopra, infatti, verranno immediatamente inviate.

AUGURI DI BUON “SAN VALENTINO 2024” CON LE DELIZIOSE REALIZZAZIONI DEL MITICO “PECK” DI MILANO…..https://t.co/TzrCJHy8GF pic.twitter.com/p4xcMg0dU1 — Dracopulos Giorgio (@dracopulosgio) February 8, 2024

Joyeuse St Valentin mes amies❤

Buon San Valentino miei amici❤

Happy St. Valentine’s day my friends❤ pic.twitter.com/Ld7PThfOgE — Kodes200 (@kodes200) February 14, 2022

Per San Valentino non buttare soldi per dei peluches, le case ne sono piene.

Fai qualcosa di utile….compra del cibo per un animale abbandonato. pic.twitter.com/J7qSVWyMDp — ludovica (@nebbianelsole) February 13, 2024

Buon San Valentino a te che ami gli animali con tutto il cuore 💙 Ti auguriamo di trascorrere anche insieme a loro questa giornata felice🐾🥰 pic.twitter.com/5a92yUdt9V — LNDC Animal Protection (@LNDC_NAZIONALE) February 14, 2023













