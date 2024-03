Immagini auguri di buona festa del papà 2024/ Le foto più belle: “Un genitore saggio…”

E’ giunto il momento di pubblicare il nostro articolo dedicato alle migliori immagini per la festa del papà 2024, festività che ricordiamo si celebrerà nella giornata del 19 marzo. Abbiamo scelto per voi alcune delle foto più belle a tema e nel contempo abbiamo deciso di selezionare anche delle frasi da associare gli stessi scatti. Partiamo con queste parole a firma Fabrizio Caramagna: «Mio padre che mi prende il viso tra le mani e sorride. Ci guardiamo con quello sguardo che non dice niente ma dice tutto a chi lo sa. E le cose più belle sono lì dentro».

Spazio anche a Mahatma Ghandi: «Un genitore saggio lascia che i figli commettano errori. È bene che una volta ogni tanto si brucino le dita». Fra le frasi da associare alle immagini d’auguri per la festa del papà 2024 anche queste parole: «Ho visto il mondo attraverso i tuoi occhi, ho vissuto le emozioni attraverso il tuo cuore, ho imparato ad amare camminandoti accanto. Grazie, papà!». Proseguiamo con: «Al mio meraviglioso papà. Semplicemente essendo te stesso mi hai mostrato il modo migliore di essere. Credendo nei miei sogni mi hai reso orgoglioso di me».

IMMAGINI AUGURI DI BUONA FESTA DEL PAPÀ 2024, DOVE TROVARE FOTO E GIF DA INVIARE SU WHATSAPP E SUI SOCIAL

Tante le immagini del web per la festa del papà 2024 che abbiamo deciso di raccoglierne sulle nostre pagine. Vi basterà scorrere questo focus per trovarle, nel frattempo, abbiamo raccolto anche delle frasi da associare agli stessi scatti a tema 19 marzo, di modo da poter allegare delle splendide parole alle immagini più significative. Ad esempio questo pensiero da figlia a padre: «Quand’ero piccola credevo che tu fossi l’uomo più bello, più buono, il più meraviglioso. Ma ora so che sei anche il papà più caro e unico di questo mondo. Ti voglio bene papà, per me sei sempre il migliore».

E sempre sulla falsa riga: «Quando mi sento sola e triste sei qui con me, quando i problemi sono troppi ho te accanto. Non potrò mai fare abbastanza per ricompensarti dell’amore che mi hai dato, posso solo volerti bene». Concludiamo questo spazio dedicato alle immagini della festa del papà 2024 con tali parole: «Sei stato il mio primo super eroe e il mio primo amore. Nessun uomo mai potrà prendere il tuo posto nel mio cuore! Ti voglio bene papà!».













