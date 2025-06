Immagini auguri di buona Maturità 2025: scopriamo un po' di foto in vista degli esami che si terranno domani, ecco un ricco elenco.

Abbiamo raccolto su questa pagina un po’ di immagini di auguri per la maturità 2025. Quando mancano ormai solo 24 ore al grande giorno, che scatterà domani, mercoledì 18 giugno 2025, con la Prima Prova, abbiamo scelto per voi alcune foto da dedicare a tutti gli studenti di quinta superiore che quest’anno saranno impegnati nell’esame.

Cominciamo con una bella immagine che abbiamo trovato sulla pagina Facebook di TgCom24.it e che riguarda una scena iconica del film cult Notte prima dagli esami, quella verso la fine, in cui si vede lo studente Luca Molinari, interpretato da Nicolas Vaporidis, mentre si presenta dinanzi ai prof per l’esame orale.

In allegato anche la frase: “Io la magia di quella notte, come spesso succede nella vita, non l’ho più ritrovata”. Sempre in basso potete trovare una foto più giocosa e divertente, quella in cui si vede un bimbo vestito da studente, con tanto di cappellino in testa da laureato, con la scritta “Auguri per la maturità, che sia l’inizio di tanti successi”.

IMMAGINI AUGURI BUONA MATURITÀ 2025: UN PÒ DI FOTO A TEMA

Fra le immagini che potrete inviare a tutti coloro che svolgeranno la maturità 2025, attenzione anche alla foto pubblicata sempre su Facebook dal Liceo Scientifico Statale Andrea Genoino, in cui si vede un libro aperto da cui fuoriescono delle farfalle e degli aquiloni, tutti colorati, e in alto la scritta: “In ogni volo, in ogni sogno, e in ogni vita, rimarrà per sempre l’impronta dell’insegnante ricevuto”, una splendida dedica appunto ai prof che negli ultimi cinque anni https://www.ilsussidiario.net/news/toto-tracce-maturita-2025-prima-prova-italiano-autori-e-temi-manzoni-silone-orwell-merini-chi-esce/2843647/ hanno educato e nel contempo hanno insegnato a migliaia di alunni in tutta Italia le loro materie, e che ora sono giunti al capitolo finale di questa magica avventura.

Spazio anche ad un simpatico post che abbiamo trovato su X.com, l’ex Twitter giusto per capirci, in cui si legge “I commissari esterni alla maturità” con la foto di Massimo Lovati e Angela Taccia, i due simpatici legali di Andrea Sempio, nelle ultime settimane ospiti di molte trasmissioni tv.

Continuiamo con i meme divertenti, come quello postato da un utente sempre su X.com, in cui si legge “io il 18 e 19 agli scritti della maturità”, e più sotto un ragazzo decisamente perplesso. In un altro filmato, sempre sulla falsa riga, si vede invece un calciatore della nazionale francese anche in questo caso decisamente agitato, con la didascalia “buongiorno oggi si inizia a studiare per l’orale di maturità”.

In generale quindi le immagini che potrete inviare per fare gli auguri per la Maturità 2025, o per rompere un po’ il ghiaccio, sono quelle di frasi, meme simpatici e qualche pensiero evocativo. Chissà che uno scatto di questo tipo non possa allentare un po’ la tensione per i nostri maturandi.

