Immagini auguri Festa dei Nonni 2020/ Foto “angeli custodi” da inviare su Whatsapp

Oggi 2 ottobre ricorre la Festa dei Nonni 2020, gli “angeli custodi” di tutte le famiglie. Sebbene in questo periodo siano in parte costretti a restare protetti e a distanza per via dell’emergenza Covid, chi ha ancora la fortuna di poter godere della loro presenza e dei loro saggi consigli potrà sorprenderli non solo con delle frasi si auguri dolcissime ma anche con delle immagini da condividere sui social o inviare via messaggio. Il web anche in occasione di questa ricorrenza ci viene prontamente in soccorso con una serie di immagini, gif e post social da condividere e inviare su Whatsapp. In fondo alla pagina vi proponiamo una carrellata di immagini che potrete scaricare sul vostro pc o dispositivo mobile e pronte per essere condivise magari con una delle frasi più belle relative alla Festa dei Nonni: le tradizionali foto hanno per protagonisti i nonni accompagnati dal tradizionale bastone della vecchiaia, mentre camminano insieme, mano nella mano, felici nonostante gli anni ma sempre innamorati e pronti a sorreggersi. Non mancano poi i disegni stilizzati dei nonni insieme ai propri nipoti circondati da prati e cuori. Immagini da stampare e alle quali aggiungere poi una frase scritta a penna, magari da allegare ad un dono semplice realizzato a mano o ad un mazzo di fiori da destinare alla nonna.

IMMAGINI AUGURI FESTA DEI NONNI DA INVIARE SU WHATSAPP

Nel giorno dedicato alla Festa dei Nonni, anche sui social – Instagram, Twitter e Pinterest – non mancano le immagini da condividere. Se si ha un account Instagram basta scrivere nella barra di ricerca l’hashtag #FestadeiNonni e sfogliare tra i post più popolari quelli che più vi ispirano, spesso caratterizzati anche da frasi e didascalie molto toccanti. Tra le più belle ed emozionanti, l’immagine che immortala le mani di due anziani e la scritta: “Grazie ai nonni che ci sostengono e insegnano tanto anche quando non ci sono più…”. Nel caso dei post Instagram, sarà possibile condividere la foto nelle Instagram Stories, inviarla via messaggio privato al contatto preferito o incorporarla nel proprio sito web. In merito alle foto che trovate in fondo alla pagina, basterà salvarle sul proprio pc cliccando sull’immagine preferita con il tasto destro e successivamente selezionando “Salva immagine con nome”. Una volta presente sul vostro computer potrete usarla anche per inviare una mail magari destinata ai nonni più moderni, oppure stamparla e allegarla ad un piccolo e simbolico dono.





© RIPRODUZIONE RISERVATA