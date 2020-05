Immagini auguri Festa del Lavoro/ Buon Primo Maggio 2020: foto simbolo e satira

Pubblicità

E’ il primo maggio, Festa dei Lavoratori 2020, e mai come quest’anno sarà difficile trovare realmente un buon motivo per festeggiare. Tuttavia, cercheremo di risollevare l’umore di coloro che sono bloccati a casa a causa del lockdown così come di coloro che sono ancora vittime del precariato, con una serie di immagini per augurare il nostro personale “Buon 1 maggio”, magari da allegare ad una frase o ad una citazione famosa sul lavoro dettata dai molteplici autori che nei secoli hanno commentato, criticato o osannato questa importante ed inevitabile parentesi che caratterizza le vite di ciascuno di noi. Partiamo subito dall’immagine simbolo della Festa dei lavoratori, ovvero quella legata al lavoro. Si tratta dello scatto risalente al 1932, “Lunch atop a skyscraper (pranzo su un grattacielo)”, pubblicata sulle pagine del supplemento domenicale del New York Herald Tribune e divenuta iconica del periodo della Grande Depressione. Scattata sulle impalcature del Rockefeller Center di New York, non si conosce il nome dell’autore della foto cult ma sappiamo per certo che si tratta di uno scatto positivo, proprio quello che serve all’Italia in questo momento, poichè rappresentava la ripartenza del Paese anche all’epoca. Ecco allora che l’invio tramite Whatsapp o mail, ma anche la condivisione via social della prima immagine che vi proponiamo in fondo alla pagine, potrebbe rappresentare il miglior augurio per tutti gli italiani.

IMMAGINI AUGURI FESTA DEL LAVORO 2020 DA INVIARE SU WHATSAPP

Nel giorno del primo maggio, proseguiamo con la nostra carrellata di immagini per augurare Buona Festa dei Lavoratori a parenti ed amici. In questo caso decidiamo di farlo con un sorriso e con protagonista Winnie the Pooh mentre augura non solo buon primo maggio ma anche buon inizio di nuovo mese, che possa essere quello giusto per la ripartenza di ciascuno di noi. Spazio poi ad un po’ di (amara) ironia, quella che potrebbe investire i tanti (purtroppo) precari: a tal propositi vi proponiamo una vignetta satirica che illustra l’immaginario (ma realistico) dialogo tra un padre ed il figlio. Potrete inoltre trovare le classiche immagini di Buon primo maggio con alcune frasi che ci faranno riflettere, come quella in cui si legge: “Il miglior antidoto al dolore è il lavoro”. Per poterle subito scaricare e inviare, basterà cliccare con il tasto destro del mouse sull’immagine desiderata e dopo averla salvata sul vostro Pc potrete inviarla o condividerla su Facebook o su altri social in modo semplice e veloce. In alternativa potrete salvarla sul vostro cellulare o tablet e successivamente inviarla alla persona desiderata.





