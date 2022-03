Immagini auguri festa del papà 2022/ Foto con dolci dediche da inviare su Whatsapp

Immagini auguri festa del papà 2022: alcuni pensieri di Twitter

La festa del papà 2022 si celebrerà sabato 19 marzo, per cui manca soltanto una settimana al lieto evento: è il momento di andare a caccia di immagini di auguri da dedicare per la festa del papà, inviandole su Whatsapp oppure pubblicandole sui social network. Il mondo del web è ricchissimo di queste creazioni, che mostrano momenti dolcissimi vissuti dai figli con il diretto interessato: dai primi passi mano nella mano fino ai travestimenti da supereroi. In fondo a questo articolo troverai le migliori immagini di auguri della festa del papà 2022, ovviamente con a corredo le frasi da pronunciare.

Auguri festa del papà 2022/ Le migliori frasi: "Chi ha bisogno di un supereroe?"

Dall’universo di Twitter arrivano tanti pensieri di questo tipo. “Ogni uomo può essere padre, ma per essere papà deve essere una persona speciale”, questo è uno dei più famosi. Una proposta ideale è quella rappresentata inoltre un botta e risposta commovente tra padre e figlio. “Io avevo un principe azzurro/ E com’era?/ Era l’uomo più bello del mondo/ E ti voleva?/ Sì, mi ha amata fin dal giorno in cui sono nata/ Non ti credo/ È vero, lui amava me e io lui/ E come si chiamava?/ Aveva un nome, ma io lo chiamavo Papà”.

BUONA FESTA DEL PAPÀ 2022, AUGURI!/ Frasi d'autore da inviare: da Oscar Wilde a…

Immagini auguri festa del papà 2022 dall’universo di Instagram

Anche Instagram è un prezioso serbatoio di immagini di auguri da utilizzare per la festa del papà 2022 con l’obiettivo di strappare un sorriso all’uomo che ogni figlio ama più di tutti. Tra queste c’è il dolce pensiero pubblicato dalla scrittrice Marzia Sicignano. “Papà che ti raccontava le fiabe prima di dormire e poi ti baciava la fronte ti ha insegnato l’amore com’è e che va coltivato/ così adesso ogni amore dev’essere un po’ come papà”

E ancora: “Forse non è proprio una cosa da niente avere qualcuno per cui sei al primo posto tra tutta la gente, che per farti sorridere ‘sto mondo lo rovescerebbe/ che per farti star bene prenderebbe il tuo dolore e inizierebbe a soffrire/ pur di vederti star bene/ qualcuno per cui il tuo sorriso è lo scudo per non sentire il mondo farsi crudele e intanto il suo sorriso è il tuo scudo per non sentire la rabbia colpire”.

Buona festa del papà 2022/ Le frasi d'auguri più belle: “I padri devono dare”

Guarda qui sotto alcune immagini di auguri per la festa del papà 2022

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da MARZIA SICIGNANO (@ioteeilmare)

❝Ho imparato che quando un neonato stringe per la prima volta il dito del padre nel suo piccolo pugno, l’ha catturato PER SEMPRE❞ ❤️ Buona #festadelpapa pic.twitter.com/yyzUL1yqmy — Team World (@team_world) March 19, 2020

#19Marzo #goodmorning #festadelpapa

Auguri a tutti i papà anche se la festa del papà è tutti i giorni #SanGiuseppe

Buon onomastico a chi porta questo nome 😘😘

A volte la ragione sta #DallaParteDel cuore❤#BuongiornoATutti con affetto ❤#buonvenerdi ❣ pic.twitter.com/zORcendb23 — 💙MARGAETA💙 (@Margaeta1) March 19, 2021













© RIPRODUZIONE RISERVATA