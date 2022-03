Immagini auguri festa del Papà 2022/ Foto per Whatsapp e social: “A tutti i padri…”

Quando mancano ormai solo due giorni alla festa del papà 2022, eccovi una serie di immagini d’auguri per questa giornata speciale. In rete vi sono un sacco di foto a tema, a cominciare da quelle più classiche, ovvero, gli abbracci fra padre e figli. Non mancano poi le zeppole, il dolce tipico della festa del papà, una gustosissima prelibatezza tipicamente italiana, con tanto di crema pasticcerà e ciliegina in cima. Immancabili poi, per la festa del papà 2022, le immagini con tanto di frasi, e noi ne abbiamo selezionata qualcuna per voi direttamente da Frasimania.it.

Tantissimi i pensieri impressi su foto che potrete utilizzare sia come frase d’auguri da inviare a vostro papà via WhatsApp, ma anche come post sui social. Si comincia con un semplice: “Buona Festa del Papà!”. Spazio a “Tanti auguri al papà migliore del mondo!”, e proseguiamo con: “Sono i padri come te a rendere felici i bambini come me. Tanti auguri!”. E ancora: “A tutti i papà… Tanti Auguri!”, così come: “Non tutti i supereroi indossano una maschera, e tu sei uno di questi. Buona festa del papà!”.

IMMAGINI FESTA DEL PAPA’: “SI DICE CHE LA MELA…”

Fra le tante immagini per la festa del papà 2022 non possono mancare le citazioni, a cominciare da queste parole di Dan Zevin, che un giorno disse: “Tutti i miei amici hanno paura di diventare come loro padre. Io ho paura di non diventarlo”. Ma a volte bastano anche poche parole per fare gli auguri e un semplice: “Tanti Auguri a Tutti i Papà!”, così come un: “Felice Festa del Papà!”.

Proseguiamo questo spazio dedicato alle immagini per la festa del papà 2022 con: “Si dice che la mela non cada mai lontano dall’albero. Speriamo, perché un giorno vorrei diventare una persona come te. Tanti auguri papà!”. Ma anche: “Ti voglio bene… Buona Festa del Papà!”. Poco più sotto potrete trovare delle splendide zeppole prese direttamente da Twitter: buona visione!

