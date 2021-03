Immagini Auguri Festa della Donna 2021/ Via WhatsApp e Facebook: quali dedicare oggi

Per la Festa della Donna 2021 non ci si limita a mandare frasi di auguri, ma a scambiarsi anche immagini via social, come WhatsApp, Instagram e Facebook, oltre che foto. Quelle con le mimose sullo sfondo sono molto comuni, ma in occasione dell’8 marzo e quindi della Giornata internazionale della donna si può anche variare e toccare anche temi profondi. Ci sono immagini di donne che sono personaggi famosi che possono essere usate con le loro frasi. Visto che è una giornata per ricordarci dei traguardi e delle conquiste ottenute dalle donne, e di quelle ancora da raggiungere, si possono scegliere anche frasi su questo, sulle discriminazioni e le violenze da combattere e le violenze.

Dunque, a versioni più divertenti, da condividere con le amiche, se ne aggiungono altre che possono essere anche mandate ad amici per offrire uno spunto di riflessione e suggerire un dibattito, così da andare oltre anche i pregiudizi che sono cresciuti attorno a questa ricorrenza, che è molto di più di un’occasione per far festa.

IMMAGINI FESTA DELLA DONNA 2021 ANCHE PER SENTIRSI VICINI

Le donne protagoniste oggi, 8 marzo 2021, delle foto e immagini che circolano sui social. Tutto per la Festa della Donna, una giornata per celebrare la sfumatura rosa del mondo. Le protagoniste sono le donne, oggi, anche se meritano di non esserlo solo in un giorno speciale come questo. Caratteristico comunque è lo scambio di auguri, anche con le immagini. Anche se questa Giornata internazionale della donna è molto diversa dalle altre per via della pandemia, è significativo comunque potersi scambiare dei messaggi di auguri, con frasi e immagini. Anzi, considerando la distanza imposta dall’emergenza sanitaria, abbiamo imparato che questo può essere un modo per sentirsi più vicini. Anziché condividere momenti insieme, in attesa quantomeno di tornare a farlo, si possono condividere pensieri, parole e immagini per costruire un futuro migliore, anche per le donne. Dunque, scegliete con cura le immagini per la Festa della Donna 2021 presenti in Rete. Alcune le trovate di seguito.





