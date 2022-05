Immagini auguri Festa della Mamma 2022/ Foto da inviare: opere d’arte sulla maternità

Immagini auguri buona Festa della Mamma 2022: le più belle opere d’arte

Non solo frasi di buona festa della mamma 2022 ma anche tante immagini d’auguri da inviare in vista di domenica 8 maggio, giorno in cui sarà celebrata la figura materna. I social, a tal proposito, ci vengono ancora una volta in soccorso nei casi in cui volessimo allegare un messaggio “virtuale” alla madre, magari inviandolo su Whatsapp o condividendolo sui nostri profili o direttamente su quelli della donna che ci ha messo al mondo. Per la festa della mamma sarà senza dubbio un tripudio di fiori ma non solo. Di seguito vi proponiamo una carrellata di immagini di auguri di buona Festa della mamma 2022 pensate per mamme speciali, comprese quelle che sentono di esserlo anche dei propri “figli pelosi”. “Ogni giorno è la festa della mamma quanto sei la mamma di un cane”, recita il tenero video che vede un cagnolino animato mentre abbraccia la propria “madre umana”.

Tra le altre immagini di auguri di buona Festa della mamma 2022, da accompagnare ad una delle tante frasi che troverete sulle nostre pagine web, anche quella che raffigura la maternità in tutta la sua bellezza dell’artista Margarita Sikorskaia. Il dipinto in questione si intitola “Image of the mother” e rappresenta ima madre, appunto, mentre allatta il suo bambino stringendolo tra le sue braccia forti e perdendosi in quella stessa immagine. A proposito di dipinti vi proponiamo anche il dipinto di Élisabeth Vigée Le Brun in “Self-Portrait with Her Daughter, Julie” del 1789, in cui la stessa artista è immortalata insieme alla figlia.

Immagini auguri buona Festa della Mamma 2022: foto su Instagram da inviare

Manca poco alla festa della mamma e per l’occasione passiamo in rassegna le più belle immagini di auguri da inviare. Questa volta ci spostiamo su un altro social, Instagram, dal quale potremo prendere in considerazione numerose immagini a tema. Ancora una volta, dalla barra di ricerca, non ci resta che scrivere “#festadellamamma” per poter godere di una carrellata di foto e video, tra dolci pensati per la donna più importante, a frasi speciali, dediche ed ancora fiori. A tal proposito vi proponiamo l’immagine che raffigura un’opera di Usaburo dal titolo “Nascita di un bambino” e raffigura proprio due giovani che esprimono tutta la gioia dell’essere appena diventati genitori.

A seguire, infine, tra le immagini di auguri di Buona Festa della Mamma 2022, suggeriamo l’immagine di una mamma e del proprio bambino che potrebbe rappresentare l’idea perfetta per un biglietto di auguri da stampare ed utilizzare proprio in occasione della Festa della Mamma 2022, all’interno del quale scrivere il vostro personale pensiero alla donna che vi ha conosciuto ancor prima di nascere.

Ecco qui sotto alcune immagini di auguri di buona Festa della Mamma 2022

Tu sei la sola al mondo

che sa del mio cuore

ciò che è stato sempre

prima d’ogni altro amore ~ Pier Paolo Pasolini ✒

“Supplica a Mia Madre”#9maggio#festadellamamma

su #VentagliDiParole#Auguri a tutte le mamme

e al loro sconfinato amore ❤ Margarita Sikorskaia 🎨 pic.twitter.com/j7PAHn4F2U — marco d’onghia ⚜️ (@mad737) May 9, 2021

È tra le tue braccia in cui

non invecchia il cuore,

mentre la mente non

smette mai di sognare.. Alda Merini#FestaDellaMamma#DomenicaPoetica con #CasaLettiri e @LibriAmati pic.twitter.com/RlaOD5ARRp — Filomena Gallo (@FilomenaGallo55) May 9, 2021

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Kimono & Kokeshi 🇯🇵👘🇮🇹 (@kimonoflaminia)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da _toccodipiuma_ (@toccodipiuma)













