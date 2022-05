Immagini auguri buona festa della mamma/ Le foto, Latona con Apollo e Diana

Fra le varie immagini d’auguri di buona festa della mamma che abbiamo raccolto per voi, anche quella di una splendida opera d’arte, per l’esattezza una scultura, leggasi Latona e i suoi figli, Apollo e Diana. Si tratta di un’opera che è stata realizzata fra il 1870 e il 1974, a firma William Henry Rinehart, scultore a stelle e strisce, e che è custodita presso il museo Met di New York. Ha un peso di circa 1.2 tonnellate, visto che è fatta completamente in marmo, mentre le sue dimensioni sono 117.2 centimetri per 167 per un’altezza di 78.7.

La scultura è stata pubblicata nelle ultime ore fra le immagini social per una buona festa della mamma 2022 in quanto raffigura proprio una madre, appunto Latona, detta anche Leto in greco, che è la Dea delle tenebre, seduta accanto ad un Apollo dormiente e a Diana, i figli gemelli che la stessa ebbe da Giove. Come si può notare dalla foto che trovate qui sotto, la Dea guarda con affetto i due fanciulli, che diverranno poi il Dio della luce e del sole e la Dea della luna e della caccia. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

IMMAGINI AUGURI FESTA DELLA MAMMA 2022, “LA MANO CHE DONDOLA LA CULLA REGGE IL MONDO”

La Festa della Mamma 2022 si avvicina ed è dunque il momento di andare a caccia di immagini di auguri da dedicare alle donne della nostra vita, inviandole su Whatsapp e Telegram oppure pubblicandole sui social network come Facebook, Instagram e Twitter. Le foto e i video in questione celebrano questa importante figura con simboli diversi: dai fiori ai cuori, ma non solo. A corredo, ovviamente, dolci pensieri capaci di fare commuovere chiunque.

“La mano che fa dondolare la culla è la mano che regge il mondo”, questo un aforisma a firma di W.R. Wallace. E ancora, da un anonimo: “Grazie mamma per avermi donato le ali, per avermi lasciato volare e per avermi aiutato a rialzarmi quando cadevo”. Oppure, un’altra alternativa: “Non è mai stato solo amore. È quell’abbraccio lì che mi dice di non avere paura. E i timori se ne vanno. Sei la mia vita, sei la mia cura”.

IMMAGINI AUGURI FESTA DELLA MAMMA 2022: MIGLIORI FOTO DA INVIARE

Il mondo di Internet, come abbiamo detto, propone tante immagini di auguri per la Festa della Mamma 2022. Prima di dare un’occhiata alla carrellata di foto e video dunque leggiamo ancora qualche pensiero dolce da dedicare alle donne che hanno dato alla luce i propri bambini.

“Semplicemente un pensierino/ Per te mammina mia./ Un regalo piccino piccino/ Per ringraziarti che mi stai vicino./ Un cuore rosso color dell’amore,/ che batte sempre a tutte le ore./ Un cuore che batte sempre per te,/ che sei la cosa più bella che c’è”, questa ad esempio una filastrocca per i più piccoli. Sono proprio loro nella maggior parte dei casi a mettere su carta il proprio amore in queste occasioni, con disegni e dediche da conservare per tutta la vita.

Stampa personalizzata per il compleanno o per la festa della tua mamma. Firma il tuo regalo #festadellamamma https://t.co/d5fdTrHp3w pic.twitter.com/npOOxYUsvW — orecchino green (@orecchinogreen) April 26, 2022

AUGURI FESTA DELLA MAMMA IMMGINI GIF FOTO – pagina 5 – AUGURI GIF IMMAGINI PER OGNI OCCASIONE https://t.co/jZ9P75qvN6 pic.twitter.com/qN4qM5I9wV — Maryeterngif (@Maryeterngif1) May 2, 2022













