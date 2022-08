Immagini auguri Festa dell’Assunta 2022/ Foto: “Maria in Cielo anticipa resurrezione”

Domani, lunedì 15 agosto 2022, giorno di Ferragosto, si celebrerà – anche con le immagini – la Festa dell’Assunta 2022, giornata di estrema importanza per il mondo della Chiesa cattolica, nel quale, come stabilisce il Concilio Vaticano II si ricorda “l’Immacolata Vergine, la quale, preservata immune da ogni colpa originale, finito il corso della sua vita, fu assunta, cioè accolta, alla celeste gloria in anima e corpo e dal Signore esaltata quale regina dell’universo, perché fosse più pienamente conforme al Figlio suo, Signore dei dominanti e vincitore del peccato e della morte”.

CORONAVIRUS ITALIA, BOLLETTINO SALUTE 14 AGOSTO/ 78 morti, 19.457 casi, -212 ricoveri

Il Messale romano, menzionato da “Famiglia Cristiana”, recita inoltre che “la Vergine Assunta è primizia della Chiesa celeste e segno di consolazione e di sicura speranza per la chiesa pellegrina. Questo perché l’Assunzione di Maria è un’anticipazione della resurrezione della carne, che per tutti gli altri uomini avverrà soltanto alla fine dei tempi, con il Giudizio universale. È una solennità che, corrispondendo al natalis (morte) degli altri santi, è considerata la festa principale della Vergine”. Ma quali sono le immagini più adatte per celebrare la Festa dell’Assunta 2022?

Buon Ferragosto 2022, frasi di auguri/ "A chi è lontano e non sa dove andare..."

IMMAGINI AUGURI FESTA DELL’ASSUNTA 2022: IL SIGNIFICATO TEOLOGICO

Naturalmente, nella tradizione artistica e cristiana non mancano i dipinti e le raffigurazioni “celesti” che possano essere utilizzate come immagini di auguri per la Festa dell’Assunta 2022. Noi de “IlSussidiario.net” ne abbiamo selezionate alcune per voi dai social media, ma la rete fornisce ulteriori spunti degni di menzione che, eventualmente, potrete sfruttare.

Intanto, vi riportiamo le parole del Dottore della Chiesa san Giovanni Damasceno (676 ca.- 749): “Era conveniente che Colei che nel parto aveva conservato integra la sua verginità conservasse integro da corruzione il suo corpo dopo la morte. Era conveniente che colei che aveva portato nel seno il Creatore fatto bambino abitasse nella dimora divina. Era conveniente che la Sposa di Dio entrasse nella casa celeste. Era conveniente che colei che aveva visto il proprio figlio sulla Croce, ricevendo nel corpo il dolore che le era stato risparmiato nel parto, lo contemplasse seduto alla destra del Padre. Era conveniente che la Madre di Dio possedesse ciò che le era dovuto a motivo di suo figlio e che fosse onorata da tutte le creature quale Madre e schiava di Dio”.

JK Rowling minacciata: "Dopo Rushdie, tocca a te"/ Autrice di Harry Potter denuncia

Preparando la festa Beata Vergine Assunta in cielo pic.twitter.com/fIShnVrMJ8 — FLAVIO (@emiliomau8) August 12, 2022

Alla vigilia di #ferragosto, Festa dell’Assunta, l’appuntamento domenicale con il #Quiz di #museitaliani celebra l’Assunzione della Vergine del 1550 ca conservata alle Gallerie dell’Accademia di Venezia.

👀Visita il nostro profilo IG https://t.co/poJRyEY1Ix pic.twitter.com/fUnUaKmElm — museitaliani (@museitaliani) August 14, 2022

Mariensäule. #München Domani festa di Santa Maria Assunta in cielo e Monaco di Baviera ha la sua bellissima piazza intitolata alla Madonna che veglia sulla città. pic.twitter.com/ZIDmypxjVn — Mr. Vertigo (@BernardShakey11) August 14, 2022













© RIPRODUZIONE RISERVATA