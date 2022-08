Immagini auguri Festa dell’Assunta 2022 oggi 15 agosto/ Foto “Maria splende in Cielo”

Le immagini di auguri di buona Festa dell’Assunta 2022 sono senza dubbio oggetto d’attenzione da parte di tutto il mondo cattolico nella giornata di oggi, lunedì 15 agosto 2022, dedicata all’assunzione in Cielo della Vergine Maria. Forse non tutti lo sanno, ma fu un pontefice, in particolare Papa Pio XII, attraverso la Costituzione apostolica “Munificentissimus Deus” a proclamare “dogma da Dio rivelato che: l’immacolata Madre di Dio sempre vergine Maria, terminato il corso della vita terrena, fu assunta alla gloria celeste in anima e corpo”.

Ma perché si scelse proprio il giorno di Ferragosto per la Festa dell’Assunta 2022, per la quale più in basso troverete alcune immagini significative? La risposta al quesito giunge attraverso le colonne del quotidiano “Avvenire”, per bocca del biblista e mariologo padre Alberto Valentini: “Sembra che la decisione dipenda dal fatto che a Gerusalemme, il 15 agosto – a partire dal V secolo – si celebrasse il giorno di Maria madre di Dio. Verso l’inizio del VI secolo, anche sotto l’influsso degli apocrifi che cercavano di raccontare gli ultimi giorni della vita di Maria sulla Terra, la festa del 15 agosto cambiò nome e significato, e fu designata con appellativi diversi: Assunzione, Transito e in particolare Dormizione, titolo che si imporrà in Oriente a partire dall’VIII secolo”.

IMMAGINI AUGURI BUONA FESTA DELL’ASSUNTA 2022: “MARIA SPLENDE COME REGINA”

Le immagini di auguri della Festa dell’Assunta 2022 troveranno spazio fra poche righe qui su “IlSussidiario.net”. Intanto, vi diciamo che tale ricorrenza per la Vergine corrisponde a ciò che per gli altri Santi è il dies natalis e che per Gesù Cristo è la Pasqua di Risurrezione. Siamo di fronte alla più importante solennità mariana del calendario liturgico, l’unica ad essere dotata di una Messa vigiliare propria, con formulario e lezionario diversi da quella del giorno.

Inoltre, la Chiesa ha voluto comunque dotare anche la Festa dell’Assunta “di un prolungamento festoso nella celebrazione della beata Maria Vergine Regina, che ricorre otto giorni dopo, nella quale si contempla colei che, assisa accanto al Re dei secoli, splende come Regina e intercede come Madre”, come fu spiegato da Papa Paolo VI. Ecco di seguito le immagini di auguri di buona Festa dell’Assunta 2022.

GUARDA QUI SOTTO LE IMMAGINI DI AUGURI BUONA FESTA DELL’ASSUNTA 2022

Parrocchia Ss Crocifisso

‘Maria SS.Assunta’…🙏💙 pic.twitter.com/IP49aCggym — Daniela Lo Presti 📜🖊️🇮🇹🇬🇧 (@PrestiDaniela) August 14, 2022

Viva La Virgen! Viva Santa Maria Assunta! pic.twitter.com/BFAziYyfhv — Emman 🇻🇦🇵🇭 (@_emman1020) August 13, 2022

14 agosto, vigilia dell’Assunta. Et Iesum, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exsilium ostende (E mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del seno tuo). Vittorio Valiante, Mater-ia, 2022. Santa Maria Maggiore, Somma Vesuviana. #EccellentiPittori pic.twitter.com/wrPeJeXBq4 — Camillo Langone (@CamilloLangone) August 14, 2022

Cattedrale di Santa Maria Assunta o Duomo di Napoli.

La pala dell’Assunta di Pietro Vannucci, detto il Perugino, si trova in una nicchia nel transetto destro del Duomo di Napoli, accanto alla cappella dei Capece – Minutolo. Opera dedicata alla Madonna dell’Assunta. pic.twitter.com/5w5DIPSdsA — artemisiagentileschi (@artemisiaitaly) August 6, 2022

