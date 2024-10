Manca sempre meno alla paurosissima (ma in realtà divertentissima!) notte di Halloween 2024 e man mano che le giornate si restringono e gli impegni non accennano a diminuire – specie con il pensiero della preparazione di maschere, travestimenti e dolcetti – si fa sempre più intensa la ricerca delle più belle immagini da inviare con i vostri auguri su WhatsApp o sui social: per vostra (speriamo) fortuna alla fase più complicata e lunga ci pensiamo noi de ilSussidiario.net che proprio alla fine di questo articolo vi lasciamo alcuni spunti che siamo riusciti a trovare cercando tra internet e i social network; accompagnati (seppur in quest’altro articolo) da altrettante simpaticissime frasi do auguri su Halloween 2024 da allegare ai vostri auguri!

QUALCHE SPUNTO SULLE IMMAGINI AUGURI HALLOWEEN 2024: MOSTRI, ZUCCHE E CLASSICI DISNEY RIVISITATI

Le possibilità per le immagini auguri Halloween 2024 sono ovviamente tantissime e non è detto che dobbiate scegliere per forza i suggerimenti allegati qua sotto; ma anzi noi vi invitiamo caldamente – ovviamente dopo aver almeno dato un’occhiata alle nostre proposte – a fare le vostre ricerchine sul web partendo dalla più classica ed iconica tra le immagini associate alla notte del 31 ottobre: ovviamente ci riferiamo alla zucca, sbizzarrendovi nel cercare gli intagli più originali e – magari – che rimandino ad una qualche passione del destinatario del vostro originale augurio!

Oltre alle zucche, pensando ad Halloween ci vengono in mente ogni tipologia di mostro esistente (a partire dai simpatici fantasmini, fino ai terrificanti morti viventi, passando anche per la creatura assemblata da dottor Frankenstein, dai vampiri e dai killer dei più classici film horror) e vi aggiungiamo anche la suggestione di provare a cercare le immagini che rimandano ad Halloween associate a personaggi come Topolino e i protagonisti dei cartoni Disney da inviare ai più piccini tra i vostri contatti.

