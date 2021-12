Immagini auguri buon Natale e Buone Feste 2021/ Dove trovare le migliori gif

Immagini auguri Buon Natale e Buone Feste 2021: cosa inviare con Whatsapp e Telegram

Oggi è la tanto attesa vigilia, per cui è il momento di prepararsi per gli auguri di Buon Natale 2021 con una carrellata di immagini da inviare ai propri cari su Whatsapp, Telegram e sui social network, soprattutto a chi è lontano e non potrà trascorrere le feste insieme a te. In rete ce ne sono tantissime di ogni genere: religiose, divertenti e originali. Una per tutti oppure scelte ad hoc per un parente, amico o conoscente, in base alla sua personalità.

I mezzi per recuperare e inviare foto, video e meme per augurare serenità e gioia al prossimo sono tantissimi: dai motori di ricerca come Google ai social network, fino alle principali piattaforme di image & video sharing, per non dimenticare i servizi di messaggistica istantanea come Whatsapp e Telegram. Non resta dunque che cercare ciò che ti sembra più adatto per l’occasione e corredare al messaggio una splendida immagine.

Immagini auguri Buon Natale e Buone Feste 2021: le gif natalizie

In molti non riescono a fare a meno di scegliere immagini animate per fare gli auguri di Buon Natale e Buone Feste 2021: ecco dunque che le gif fanno al caso vostro. Sul web ce ne sono a disposizione tantissime, con protagonisti provenienti da mondi completamente diversi tra loro, ma tutti accomunati dal tema natalizio: dai Simpson alla politica. Ne troverete qualcuna persino a tema pandemia! Scegli la più adatta e inviala su Whatsapp o Telegram, riuscirai a strappare un sorriso a distanza ai tuoi cari.

Se sei un vero esperto del web, inoltre, puoi andare a caccia di gif natalizie anche nei motori di ricerca più famosi per questo tipo di formato: Giphy e Tenor in particolare hanno un archivio immenso di immagini animate, ma ce ne sono davvero tantissimi! Non ti resta che scoprirle tutte con l’obiettivo di augurare Buon Natale ad amici e parenti.

