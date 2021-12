Immagini auguri Natale e Buone Feste 2021!/ Gif natalizie: come cercarle su WhatsApp

Auguri di Buon Natale 2021 e Buone feste: come muoversi tra Whatsapp e Telegram

Ci siamo finalmente, è il momento di andare a caccia delle immagini giuste per gli auguri di Natale e Buone Feste 2021. Il periodo più atteso dell’anno è arrivato ed in molti non vedono l’ora di poterlo trascorrere con parenti e amici, ma a coloro che saranno lontani non può che andare un pensiero, magari con un messaggio animato. Divertente o dolce, ce ne sono per tutte le esigenze! Vediamo dove è possibile trovarli: dai social network alle principali piattaforme di image & video sharing, per non dimenticare i servizi di messaggistica istantanea come Whatsapp e Telegram.

Avanzi pranzo di Natale 2021/ Come evitare sprechi: menu organizzato e lista spesa

Foto, meme, video. Le soluzioni per augurare delle serene festività a coloro che abbiamo a cuore sono tantissime. A spopolare, negli ultimi tempi, sono soprattutto le gif. Esse sono delle immagini animate, spesso dal contenuto simpatico, che è possibile inviare attraverso i canali più famosi. Sul web ce ne sono a disposizione tantissime, con protagonisti provenienti da mondi completamente diversi tra loro, ma tutti accomunati dal tema natalizio.

"Terze dosi non fermeranno pandemia"/ Allarme Oms: "Troppi Paesi non vaccinati"

Immagini auguri Natale e Buone Feste 2021! Come trovare le migliori gif su Whatsapp

Uno dei canali preferiti dagli italiani per l’invio di immagini di auguri di Natale e Buone Feste 2021 è senza dubbio Whatsapp. È il momento dunque di prepararsi a farlo. Coloro che non sanno come cercare le gif a tema sull’applicazione di messaggistica istantanea sono nel posto giusto, dato che stiamo per svelarvelo. Non preoccupatevi, è molto semplice!

Per chi ha un iPhone, sarà sufficiente entrare nella chat prestabilita e cliccare sul + accanto al campo di testo, scegliere “Libreria foto e video” e premere “ricerca Gif” in basso a sinistra. Una volta entrati nel mondo delle immagini animate, basterà inserire nel campo di ricerca il termine adatto, che in questo caso è certamente “Natale”. Lì troverete tutto ciò che vi serve. Per chi ha uno smartphone con sistema Android la procedura è simile. È sufficiente premere il tasto Emoji accanto al campo di testo, a quel punto comparirà in basso il tasto Gif. Premuto quello, dovrete cliccare sulla lente di ingrandimento e cercare ciò che preferite. In entrambi i casi troverete centinaia di immagini prese da Giphy e Tenor, due dei motori di ricerca più famosi per questo tipo di formato.

Variante Omicron, fino a -70% ricoveri/ Studi: "Meno grave di altre varianti"

© RIPRODUZIONE RISERVATA