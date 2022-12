Immagini auguri Natale e Buone Feste 2022!/ Gif natalizie: come cercarle su WhatsApp

Immagini auguri Natale 2022, quali sono le gif natalizie più classiche?

Poche ore e sarà finalmente arrivato il momento di inviare su Whatsapp, pubblicare sui social network e mostrare in presenza le immagini di auguri di Natale e Buone Feste 2022 ad amici e parenti. Il web è pieno di contenuti multimediali di ogni genere: divertenti, affettuosi oppure religiosi. La creatività e la fantasia degli utenti per fortuna non hanno limiti. In particolare, più apprezzati di recente sono le gif, ovvero simpatiche immagini animate.

Le figure che appaiono al loro interno per l’occasione sono numerose: dal tradizionale Babbo Natale con le renne agli gnomi, passando per gli alberi di Natale e gli omini pan di zenzero e tanto altro. A corredo ci saranno frasi di auguri, classiche e non solo. “Buon Natale” e “Buone Feste” sono soltanto alcune di queste. Non resta dunque che mettersi all’opera e setacciare il web e i social network con l’obiettivo di trovare le immagini e le gif più adatte da inviare ai propri cari per strappare loro un sorriso durante queste giornate speciali.

Immagini auguri Natale e Buone Feste 2022: dove trovarle

I siti e le applicazioni in cui trovare immagini di auguri di Natale e Buone Feste 2022 sono innumerevoli. Già sui social network come Facebook, Instagram e Twitter, nelle scorse ore, abbiamo avuto modo di trovarne a dismisura. Per chi non si accontenta, però, ci sono tanti altri luoghi dove cercarle. Un esempio è Pixabay, che rappresenta un’ottima soluzione per scaricare gratuitamente degli artwork carini e soprattutto in alta risoluzione. Addio ad immagini sgranate!

La buona notizia per coloro che non intendono perdere molto tempo a cercare, è che le applicazioni di messaggistica istantanea come Whatsapp e Telegram hanno un motore di ricerca incorporato per le gif. È sufficiente premere la relativa icona, di norma vicina a quella delle emoji, e inserire la parola chiave, ovvero in questo caso “Natale”. In un attimo appariranno divertenti immagini animate da inviare con un click ad amici e parenti.

L’albero di Natale sei tu, quando resisti vigoroso ai venti e alle difficoltà della vita. (…) Gli auguri di Natale sei tu, quando perdoni e ristabilisci la pace anche quando soffri.

(Papa Francesco) pic.twitter.com/TFo2DuP0dI — Ambra Filippelli (@AmbraFilippelli) December 7, 2022













