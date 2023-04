Immagini auguri Pasqua e Pasquetta 2023/ Le più belle foto da inviare su WhatsApp

Buona Pasqua e Pasquetta 2023: le migliori immagini di auguri

Pasqua e Pasquetta 2023 sono ormai vicinissime e questo significa che dobbiamo affrettarci a trovare il modo migliore per fare gli auguri ad amici e parenti, magari optando per delle bellissime ed uniche immagini! Oltre alle frasi che possiamo allegare ai nostri messaggi WhatsApp, o agli auguri pubblicati sui Social, una buonissima idea potrebbe essere proprio quella di scegliere anche alcune immagini o foto!

Ultime notizie/ Ultim'ora oggi, attentato a Tel Aviv: morto 35enne italiano

Per trovare facilmente le più belle immagini per gli auguri di buona Pasqua e Pasquetta 2023 si può, in modo veramente semplice, ricorrere ad internet! Nel frattempo, però, anche noi de ilSussidiario.net, come in occasione di tutte le principali festività, abbiamo scelto alcune foto, cercandole soprattutto sui social, che potranno essere trovare in tutto il corso della giornata e del periodo festivo, scorrendo questo articolo! La maggior parte delle immagini per gli auguri di Pasqua e Pasquetta 2023 riportate in questo articolo sono prese da Twitter e potranno facilmente essere scaricate sul proprio cellulare, per poi essere condivise su WhatsApp o sui profili del social.

VERSO LA PASQUA/ Se gli ortodossi parlano con i defunti (e sono più cattolici di noi)

Immagini per gli auguri di buona Pasqua e Pasquetta 2023 su Twitter e i social

Chiunque volesse cercare le sue immagini per gli auguri di Pasqua e Pasquetta 2023, selezionandole personalmente, potrebbe farlo proprio attraverso i social. Su Twitter, in particolare, basterà cercare qualche parola chiave come “buona Pasqua” o “auguri di Pasqua“, per vedersi aprire un mondo fatto di tantissime foto, una più bella dell’altra, adatte ad ogni esigenza, tra quelle divertenti, quelle riflessive ed, ovviamente, quelle spirituali e religiose.

Inoltre, per cercare le proprie immagini per gli auguri di buona Pasqua e Pasquetta 2023 un’altra ottima idea potrebbe essere quella di rivolgersi al famoso social Instagram, dedicato proprio a foto, disegni ed immagini! Similmente, anche Facebook può rivelarsi decisamente utile a questo scopo, mentre chiunque volesse puntare più in altro, trovando delle foto veramente uniche, potrebbe anche buttare un occhio sul poco conosciuto Pinterest. Di seguito, invece, riportiamo alcune delle immagini per gli auguri di buona Pasqua e Pasquetta 2023 che abbiamo selezionato e scelto noi de ilSussidiario.net!

CROLLO NASCITE, AUMENTO MIGRAZIONI/ Il mix esplosivo che penalizza welfare, lavoro e Sud

“L’amore di Cristo, vittorioso sul peccato e sulla morte, doni a tutti l’audacia del perdono e della riconciliazione, senza cui non esistono soluzioni degne dell’uomo.” (Giovanni Paolo II)#BuonaPasqua#scuola #scuolaparitaria #scuolaromanord#Roma pic.twitter.com/VPBOJRqpqY — Ist. Sacro Cuore di Gesù/Farnesina (@IstGesu) April 11, 2022

La speranza è nell’animo,

nel giorno della pace

un evento straordinario

si è già compiuto,

la rinascita dell’uomo,

possa in questo giorno

illuminarsi il lato oscuro

dell’animo umano,

spegnersi ogni guerra

vincendo odio e dolore#BuonaPasqua a tutti voi 🕊 pic.twitter.com/KZ475O0WsE — Donato (@DonatoMarinelli) April 17, 2022

All’Umanità

che talora sembra

smarrita e dominata

dal potere del male,

dell’egoismo e della paura,

il Signore risorto offre

in dono il Suo Amore

che perdona,riconcilia e

apre l’animo alla speranza. Giovanni Paolo II#BuonaPasqua💞#17aprile🌿🕊️ Alessio b pic.twitter.com/BXtNcd5nZc — Silvia💞 (@Vitality1978) April 17, 2022













© RIPRODUZIONE RISERVATA