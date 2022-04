Immagini auguri Pasqua e Pasquetta/ Foto da mandare ad amici e parenti su Whatsapp

Pasqua e Pasquetta si avvicinano. La settimana Santa entra infatti nel vivo e si comincia a pensare a come fare gli auguri ad amici e parenti. Tante le frasi, i passi del Vangelo ma anche le parole più semplici e quotidiane per fare gli auguri di buona Pasqua e Pasquetta alle persone a noi care. Impossibile, poi, non pensare a delle immagini da dedicare. Sempre più, infatti, le immagini di auguri a Pasqua e Pasquetta ci vengono in aiuto per esprimere al meglio i nostri pensieri e le dediche che vogliamo fare.

In occasione di feste come Natale ma anche Pasqua o i compleanni, inviare un’immagine su Whatsapp o attraverso i social ci aiuta ad esprimere ciò che vogliamo dire e a farlo attraverso fotografie colorate e originali che possano servire per dedicare un dolce pensiero ai nostri cari. Ecco allora che nelle immagini per gli auguri di Pasqua e Pasquetta non mancano affatto colombe, coniglietti simpatici, uova, fiorellini e in generale colori primaverili che portino allegria e gioia. Scopriamo allora quali sono le più belle immagini da inviare su Whatsapp.

Immagini auguri Pasqua e Pasquetta da mandare agli amici

Per fare gli auguri di Pasqua e Pasquetta ai nostri amici si possono utilizzare delle immagini colorate ed emblematiche. Molte hanno come rappresentazione simboli della festa stessa, come le colombe, i coniglietti e le uova colorate. A queste si può abbinare una frase di amore e di speranza, come quella di Giovanni Paolo II: “L’amore di Cristo, vittorioso sul peccato e sulla morte, doni a tutti l’audacia del perdono e della riconciliazione, senza cui non esistono soluzioni degne dell’uomo”. Parole di pace e fratellanza, che più che mai in un periodo come questo possono donare gioia in chi le riceve.

Scopriamo poi un’altra frase da allegare alle immagini per gli auguri di Pasqua e Pasquetta: “Possano questi giorni di festa portarti nuova speranza per un domani migliore. Buona Pasqua!”. E ancora: “Possa tu trovare il rinnovamento di speranza, salute, amore e dello spirito di Dio. Buona Pasqua a te e alla tua adorabile famiglia!”. E per quanto riguarda Pasquetta, ecco una simpatica frase: “Che la tua vita sia piena di certezze… Come la pioggia a Pasquetta!”.

