Immagini auguri Pasquetta 2020/ Nessun pic-nic ma coniglietti da inviare su Whatsapp

Sarà una Pasquetta 2020 sui generis quella che si celebrerà oggi, nel Lunedì dell’Angelo, ovvero nella giornata che segue la Pasqua. Oltre alle tradizionali frasi di auguri, anche in occasione di questa ricorrenza – che come la precedente sarà destinata a trascorrere lentamente tra le mura domestiche – non mancheranno le immagini divertenti e dolci con le quali strappare un sorriso ed un momento di serenità ad amici e parenti. Non ci saranno le consuete grigliate all’aria aperta né le gite fuori porta ma nonostante questo sarà possibile comunque condividere con le persone a cui vogliamo bene gli auguri di buona Pasquetta sotto forma di immagini da inviare via social – Facebook e Twitter – ma anche Whatsapp ed altri servizi di messaggistica. A seguire vi proponiamo una serie di immagini simpatiche, ironiche ma anche dolci per allietare la Pasquetta 2020 in quarantena. Partiamo subito da ciò che in tanti sogneranno in questa giornata festiva: il pic-nic in campagna. Ed allora quale migliore immagine da inviare se non quella raffigurante un prato verde sotto un cielo sereno, accompagnato da una bottiglia di vino rosso ed il classico cesto contenente l’occorrente per un pranzo all’aria aperta. Più che un’immagine ironica, speriamo possa essere l’augurio di ciò che potremmo vivere presto nel corso delle prossime giornate festive.

IMMAGINI AUGURI PASQUETTA 2020: LE PIÙ BELLE DA INVIARE AD AMICI E PARENTI

Se amate scrivere un messaggio di auguri di buona Pasquetta 2020 e buon Lunedì dell’Angelo, sono svariate le immagini che vi proponiamo, come sempre a tema floreale. Non manca l’immagine del cesto contenente fiori colorati ed un coniglietto che spunta mentre campeggia la frase: “Con affetto e simpatia, Buona Pasquetta da parte mia”. “Buongiorno, felice e sereno Lunedì dell’Angelo”, recita una gif animata che raffigura una colomba, simbolo di pace e speranza. E poi ancora un altro cesto floreale contenente tre teneri pulcini che augurano a tutti i destinatari del messaggio “Buongiorno a tutti i miei amici e Buona Pasquetta”. Infine, immancabile Snoopy con i suoi auguri agli amici lontani e vicini. E a farla da padrona è ancora una volta il cesto contenente il tenero cagnolino, circondato da uova colorate. Queste sono solo alcune delle immagini che potremo salvare sul nostro Pc o smartphone (e tablet) ed inviare poi nelle modalità che riteniamo migliori per far sentire la nostra presenza in questo giorno di festa.





