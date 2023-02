Immagini auguri San Valentino 2023/ Cuori, fiori e cioccolata: “Che potere l’amore!”

AUGURI BUON SAN VALENTINO 2023, LE IMMAGINI: NON SOLO CUORI E FIORI…

La festa dell’amore è finalmente arrivata: si celebra oggi, 14 febbraio, San Valentino 2023, per cui qual è il miglior modo per celebrarla in queste ore se non con delle immagini di auguri? Le persone che ami stanno aspettando un tuo messaggio, non puoi deluderle. È per questo motivo che la redazione de IlSussidiario.net ha selezionato le migliori foto e gif per l’occasione. In alternativa, i social network come Facebook, Instagram, Twitter e Pinterest ne sono ricchissimi.

I protagonisti di queste romanticissime immagini di auguri di buon San Valentino 2023 sono tantissimi, molti dei quali piuttosto originali: non si tratta solo di cuori e fiori, ma anche di teneri animali e cibi gustosi. È possibile anche trovare i video e le gif di alcune sorprese da preparare per il proprio partner: una valanga di palloncini e una marea di petali per decorare la propria stanza da letto, con a corredo ovviamente una scatola di cioccolatini come regalo da divorare insieme.

IMMAGINI AUGURI BUON SAN VALENTINO 2023: LE MIGLIORI

Prima di proporvi la nostra carrellata di immagini di auguri di buon San Valentino 2023 in fondo a questa pagina, non possiamo non ricordarvi di corredarle a delle indimenticabili frasi. Le migliori sono sempre quelle più divertenti: “L’amore è un gesto pazzo, come rompere una noce con il mento sopra il cuore”, questa è un esempio. E se volete fare una vera e propria dichiarazione d’amore: “Per te potrei rinunciare alla carbonara per un anno”.

Oltre alle immagini di auguri, per coloro che intendono celebrare la festa di San Valentino 2023 con amici e parenti, ecco un annuncio da pubblicare sui social network: “Chiamatemi pure inguaribile romantico ma in tanti anni passati insieme a mia moglie non c’è stato un solo San Valentino in cui non siamo riusciti a rispettare quella bellissima tradizione di non regalarsi un bel niente”. Infine, c’è una frase anche per chi è single: “Caro uomo della mia vita anche quest’anno ti risparmi il regalo per San Valentino, ma credo che ti costi di più il non avermi ancora conosciuta”.

GUARDA QUI SOTTO LE IMMAGINI DI AUGURI DI BUON SAN VALENTINO 2023

Visualizza questo post su Instagram

Un post condiviso da Samanta Carboni (@samantacarboni)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Per Aspera Ad Astra (@per_aspera_ad_astra.88)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FRUTTASECCAESALUTE.IT (@fruttaseccaesalute)













