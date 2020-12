Immagini auguri Santa Lucia, 13 dicembre/ Buon onomastico e preghiere da condividere

Domenica 13 dicembre si torna a festeggiare Santa Lucia, una delle sante più amate della tradizione cristiana. Questo sarà anche il giorno ideale per fare gli auguri a tutte le “Lucia” del mondo, con immagini e frasi ispirate spesso alla sua storia ed alle tante tradizioni legate a questa figura religiosa. Per molti, infatti, il giorno di Santa Lucia rappresenta una sorta di Natale anticipato tra citazioni e regali che traggono ispirazione proprio dalla celebre Santa. Molto amata soprattutto tra i bambini, questa festività come quelle che caratterizzano quest’ultimo mese dell’anno purtroppo a causa dell’emergenza Covid-19 limiterà le celebrazioni. Tra auguri, filastrocche, frasi ed immagini però sarà possibile comunque sentire il clima festoso di questo particolare 13 dicembre. Quali sono le migliori immagini che si potranno stampare o inviare ad amici e parenti per fare gli auguri nel giorno di Santa Lucia? Noi ne abbiamo selezionate alcune che troverete in fondo alla pagina e che potrete inviare a parenti ed amici e condividere sui vostri social. Le prima che condividiamo sono relative agli auguri di buon onomastico: un modo per far sentire la nostra vicinanza a una “Lucia” per noi speciale, della quale ne ricordiamo con piacere il significato del nome, ovvero “luminosa e lucente” ma anche numero fortunato, pietra, colore e metallo.

IMMAGINI SANTA LUCIA: AUGURI SPECIALI E MOMENTI DI RIFLESSIONE

Nella giornata di Santa Lucia 2020 però, oltre all’attesa dei tradizionali doni che in molte parti d’Italia vengono attesi esattamente come quelli di Natale, sarebbe bello che venisse dedicato spazio e tempo alla meditazione ed alla riflessione in questo periodo particolarmente delicato. Per questo troverete anche delle immagini che potrete condividere con le persone a voi care, contenenti la preghiera a Santa Lucia Vergine e Martire, in cui è allegata anche la tradizionale immagine sacra che vede la Santa protettrice della vista con il tradizionale piatto sul quale posano i suoi stessi occhi. L’iconografia che presenta la Santa con gli occhi sul piatto (o sulla coppa) fa riferimento alla devozione popolare che l’ha sempre invocata protettrice della vista a motivo del suo nome Lucia (da lux, luce). La leggenda narra proprio della Santa che si strappò gli occhi con le proprie mani senza mostrare dolore, ponendoli su un piatto.





