Immagini Auguri Santo Stefano 2020/ Video Whatsapp, Telegram, Gif: amici a 4 zampe…

IMMAGINI AUGURI SANTO STEFANO 2020 E BUONE FESTE

Siamo ormai all’ultimo giorno di questo primo round di feste (e scorpacciate) e gli italiani sono ancora alla ricerca di immagini Auguri Santo Stefano 2020. Questa mattina il telefono ha già iniziato a tremare tra amici ancora da salutare e contattare e gruppi sempre pieni di sticker, meme e gif che intasano i nostri telefoni. Per forza di cose, però, anche oggi ci tocca ricambiare e allora come farlo senza il rischio di diventare banali e ripetitivi? La prima regola è quella di stare attenti a girare gli auguri degli altri magari rischiando di imbattersi in doppioni e brutte figure, partendo dal presupposto che oggi è soprattutto una festività religiosa in cui si ricorda il primo martire e, quindi, la prima scelta cade proprio sulla figura del Santo di oggi, Santo Stefano. Le sue icone affollano già i social questa mattina e basterà scaricare qualche immagini con gli auguri pre stampati per far felici tutti.

ANIMALI A 4 ZAMPE PER LE IMMAGINI AUGURI DI SANTO STEFANO 2020

Se proprio non volete optare per lo spirito religioso per i vostri Auguri Santo Stefano 2020 potete andare sul sicuro usando gif, meme e stickers con protagonisti i nostri amici a quattro zampe. Tra gatti con il cappellino, cani pronti a rotolare dopo le abbuffate dei giorni scorsi, simpatici puledri o renne danzanti, con loro di certo non si sbaglia mai sia se il nostro messaggio vuole essere tenero e sia se vuole essere simpatico e sbarazzino. Le stesse immagini possono essere usate per Video Whatsapp, Telegram, Gif ma anche per Facebook e Twitter che stamattina sono già in fermento in attesa dell’ennesimo pranzo magari in compagnia, i più fortunati, o da soli, per via delle restrizioni e del lockdown. Se vi serve ancora qualche idea basta cliccare qui per capire cosa si dice e si usa sui social questa mattina.



