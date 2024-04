Immagini buon 25 aprile 2024 per la Festa della Liberazione/ Le migliori foto da allegare agli auguri

LE IMMAGINI SUL 25 APRILE 2024, PER FARE GLI AUGURI E RICORDARE LA LIBERAZIONE DAL NAZIFASCISMO

Mentre il 2024 si avvia verso la sua prima metà, abbiamo raggiunto la tappa fondamentale del 25 aprile, che oltre ad essere la prima (meritata) pausa dopo la Pasqua è anche l’importante giorno della Festa della Liberazione: un’occasione come tante altre per fare gli auguri ai vostri cari e a chi vi sta attorno, cercando alcune immagini che possano dare un po’ di colore e vivacità alle parole scritte nere su bianco! La Liberazione, infatti, deve essere anche (se non soprattutto) un momento di gioia ed unione, per ricordare l’importante sacrificio partigiano, e proprio quei valorosi eroi che hanno reso possibile il 25 aprile per come lo intendiamo oggi, potrebbero essere protagonisti delle nostre immagini di auguri.

Per unire le due cose (immagini e frasi di auguri 25 aprile 2024), abbiamo scelto di dedicare la prima parte di questo articolo ad alcune foto che abbiamo trovato su Twitter e che contengono alcune citazioni famose: troverete quel Piero Calamandrei che fu tra gli artefici della nostra (per molti, bellissima) Costituzione, fino alle parole del drammaturgo inglese Laurence Housman. Queste ultime, ovviamente, non sono riferite esattamente al 25 aprile, ma se le allegate ad un buon messaggio di auguri con immagini colorate che le fanno da sfondo, faranno sicuramente un bel figurone!

I valori che esprime il 25 aprile, che ha espresso la Resistenza e la lotta di Liberazione, sono valori che oggi vengono messi in discussione in modo molto pesante, molto volgare.

Io credo che, invece, dobbiamo ribadirli, tenerli sempre cari e caldi questi valori, perché non sono… pic.twitter.com/UMOmNK6TPi — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) April 21, 2024

A Tutti, Sin d’ora buon 25 Aprile! Che sia la Pace in Italia,nel mondo!!!🤝🌹💌 pic.twitter.com/9wB9i2dUQU — Giuseppe Rubino (@pacerg1) April 24, 2024

IMMAGINI AUGURI 25 APRILE 2024: DOVE TROVARE DELLE SIMPATICHE GIF

La nostra redazione, come sempre durante le feste, vi seguirà durante la giornata del 25 aprile 2024, accompagnandovi e rendendovi più semplice la ‘caccia’ ad immagini e foto a tema, scelte tra le moltissime disponibili online. Ma se aveste un po’ di tempo a disposizione e la voglia di impegnarvi nella (comunque divertente) ricerca, noi vi consigliamo di buttare un occhio soprattutto sui social network, cercando hashtag e parole che rimandano al 25 aprile, per scegliere le immagini che vi sembrano più adatte al destinatario.

Di seguito (in attesa dei prossimi aggiornamenti) vi proponiamo una serie di autentiche foto storiche, di quella primissima festa della Liberazione del 1945 e, soprattutto, quegli eroi a cui ci riferivamo poche righe fa! E chiudiamo anche con un simpatico consiglio: su WhatsApp potete trovare (nella sezione con la faccina) un menù con alcune GIF, pronte da inviare con un semplice click a chiunque abbia un profilo (ma ormai ce l’abbiamo tutti!) sull’app di Meta.

BOLOGNA 25 APRILE!✌ pic.twitter.com/tZLaClt10l — Loretta emiliana che vive in Sicilia) (@Loretta88197243) April 24, 2024

1 – #25Aprile #Resistenza #LiberazioneITALIA #DefendDemocracy #TruePeace

FESTA DI RESISTENZA, FESTA DI DEMOCRAZIA – Ci troviamo a commemorare il 25 Aprile in un periodo storico davvero triste, in cui guerre, terrorismo e intolleranza sembrano dipingere di tragedia non solo il… pic.twitter.com/nmFHUPGvXp — uma.pessoa 🇫🇷 🇮🇹 🇺🇦 🇪🇺 (@umapess24988053) April 24, 2024

Ricordiamo ancora che il 25 aprile è la festa della Resistenza, non della resa. Quindi l’ANPI, questa ANPI, non ha niente a che vedere con lo spirito della giornata.

Idem pacifisti e nostalgici dell’URSS. Lo spirito di Salò e di Predappio è più adatto per voi. pic.twitter.com/KAWhqxMmZV — Journal Today (@journaltodayX) April 21, 2024













