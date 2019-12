Immagini buon anno 2020/ Foto e scatti da usare su WhatsApp, Facebook e Instagram

Quale modo migliore se non quello di fare gli auguri di buon anno 2020, spedendo delle immagini a tema? Ormai tutti lo sanno, la moda del mandare foto, che siano semplici immagini statiche, o delle gif animate, sta dilagando, e soprattutto nella fascia 40-50-60 anni è ormai un’abitudine giornaliera. Molti amano infatti augurarsi il buongiorno o la buonanotte con degli scatti, e ovviamente questa “tradizione” non può non continuare anche durante le festività. Di conseguenza abbiamo deciso di raccogliere in una pagina sola qualche foto che potrebbe esservi molto utile qualora voleste appunto augurare il nuovo anno ad amici e parenti che non potrete vedere il primo dell’anno, o semplici conoscenti. Come potete notare in questa pagina, si inizia con una fotografia semplice, una scritta “Felice anno nuovo!”, con un bel font, tipicamente natalizio, su uno sfondo completamente rosso.

IMMAGINI BUON ANNO 2020: DAL CLASSICO ALLA CITAZIONE

In un’altra foto, invece, un pensiero rivolto ad una persona a noi vicina, e alla sua famiglia. Nello scatto si legge infatti la frase: “Auguro un felice anno nuovo, pieno d’amore e di pace, a te e a tutta la tua famiglia!”. Anche in questo caso la foto può essere spedita via chat sull’applicazione di messaggistica WhatsApp, ma anche via social, come ad esempio Facebook e Instagram, oppure, come post a se stante, per un augurio generico rivolto a tutti i nostri follower. Infine l’ultima foto, che è un po’ diversa rispetto alle altre due, in quanto non è strettamente inerente l’anno nuovo. Si tratta infatti di una bella citazione di Benjamin Franklin, fra i padri fondatori degli Stati Uniti, che un tempo disse: “Sii sempre in guerra con i tuoi vizi, in pace con i tuoi vicini, e lascia che ogni anno ti trovi un uomo migliore”. Una frase di buon auspicio che si presta, come quella precedente, a molti usi. La si può infatti utilizzare come foto da spedire via chat, oppure, come scatto da pubblicare sulle proprie pagine social.





