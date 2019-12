Immagini Buon Anno 2020/ Gif animate e video degli eroi Marvel

Buon anno 2020, o quasi! A poche ore dall’inizio dell’abbuffata della Notte di San Silvestro che ci porterà dal 2019 al 2020, c’è già chi si è messo comodo, cellulare alla mano, alla ricerca di gif animate e video da condividere su Facebook, Instagram e Whatsapp per trovare qualcosa di speciale per le persone che si amano. I consigli che vogliamo darvi oggi in attesa del momento clou per augurare un buon anno sono dedicati a tutti coloro che hanno un particolare interesse per i supereroi, da distinguere bene tra Marvel e DC Comics per non creare scompiglio in chi li riceve. Sicuramente quelli Marvel sono molto più in voga per via degli ultimi capitoli dedicato agli Avengers con Endgame e il nuovo film dedicato a Captain Marvel. In rete le immagini si sprecano tra chi sceglie proprio l’ultimo villain, Thanos, al centro di gif e video animati per augurare buon anno a parenti e amici e chi, invece, sceglie i grandi classici come Thor, Spiderman o il “sempreverde” Iron Man che proprio in quest’ultimo anno ci ha lasciato.

IL GUANTO DI THANOS PER GLI AUGURI I BUONO ANNO

La follia dei fan dei supereroi Marvel, però, si spinge ben oltre la condivisione di gif animate per il buon anno e Capodanno 2020 ma va ben oltre. Mentre la fa da padrone lo schiocco delle dita di Thanos per dare il via al 2019 che sbiadisce a favore del 2020, c’è addirittura chi ha calcolato il momento giusto in cui, vedendo l’ultimo capitolo della saga gli Avengers, il villain spazza via metà dell’umanità proprio alla mezzanotte. In particolare, sui social si legge: “Se inizierete a guardare Avengers: Endgame alle “21:29:30” del 31 Dicembre, Tony Stark schioccherà le dita esattamente a mezzanotte!..”. Cos’altro aggiungere? Per i patiti dei fumetti Marvel la paola d’ordine per gli auguri di buon anno è ancora Thanos, per quelli DC è sempre Batman che va di moda, ma tra i due il paragona per quest’ultimo è perso già in partenza. E se volessimo invitare qualcuno al vegliossimo di fine anno? Ecco spuntare Groot:

“You know what I see when I look around? Losers…. people that have lost stuff” Guardians of The Galaxy

#Marvel #Avengers #Thanos pic.twitter.com/NoKI9ca9JQ — J (@jeslllll) December 29, 2019





