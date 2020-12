Immagini Buon anno 2021, auguri!/ Video Whatsapp, Gif, foto: da Pinterest a Instagram

Siamo ormai giunti ufficialmente all’ultimo giorno di un anno che in tanti desidereranno dimenticare per sempre. Il countdown che segnerà l’inizio degli auguri di Buon anno 2021 sta per terminare e per l’occasione non possono mancare oltre alle consuete frasi e citazioni anche le immagini da abbinare ai nostri sempre originalissimi auguri per l’anno in arrivo. Il nuovo, si sa, spaventa sempre, ma l’ignoto questa volta non deve affatto incutere timore. L’augurio maggiore da fare a parenti ed amici sarà senza dubbio quello di poter vivere presto un anno nuovo di speranza e buoni propositi da portare a termine. Le immagini che in queste ore popolano i social sono però soprattutto legate all’addio per nulla amaro o nostalgico da dare al 2020.

Facendo un giro sui social non mancano le foto ed i video all’insegna dell’ironia in vista dell’arrivo del nuovo anno per il quale, considerando quanto accaduto con quello che stiamo per salutare, in tanti abolirebbero gli auguri, ritenendoli ormai superflui e poco credibili. Su Instagram è l’ironia a farla da padrona, come il video della canzone di Lorenzo Baglioni dedicata proprio al 2020 e che potremo condividere con i nostri amici strappando loro un sorriso.

IMMAGINI AUGURI BUON ANNO 2021: TRA VIDEO E GIF

La distanza e la speranza saranno anche per questo inizio di 2021 i termini ricorrenti che ci ricorderanno quello che abbiano ad oggi vissuto. Sempre da Instagram c’è una immagine molto eloquente che evidenzia questo concetto. Se volete augurare un Buon anno 2021 anche all’insegna della riflessione, potrete puntare sulla prima delle immagini che vi proponiamo a seguire. “Usare di più la bici, tornare ad abbracciarsi, mangiare a Km 0, silenziare qualche chat di Whatsapp: sono solo alcuni dei nostri “sani” propositi per il 2021 che ci aspetta”: recita così la didascalia ad un altro video Instagram da condividere anche con i nostri contatti Whatsapp. Anche Pinterest ci viene in soccorso con una serie di immagini iconiche che segnano la fine del 2020 e l’inizio del nuovo anno, come quella di una clessidra dell’anno che stiamo per salutare la cui sabbia va a formare il 2021 (clicca qui) o la classica gif con l’occorrente per un imperdibile brindisi (clicca qui).

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lorenzo Baglioni (@lorenzobaglioni1)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sabrina Ma (@sabrinacheguarda)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da dottori.it (@dottori.it)





