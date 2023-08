Immagini buon Ferragosto 2023/ Frasi auguri e gif per festeggiare la ricorrenza estiva (12 agosto)

Un nuovo Ferragosto 2023 è arrivato. La ricorrenza che spacca in due agosto è preludio dell’estate che si avvia verso la fine, ma non è ancora arrivato il momento di mettere da parte costumi da bagno e secchiello: c’è infatti ancora un mese da vivere e soprattutto una giornata speciale all’insegna dell’amicizia e del divertimento. Ferragosto, infatti, rappresenta una ricorrenza da passare con le persone alle quali vogliamo bene, che siano amici o parenti. Un’occasione per fare un tuffo al mare, una scampagnata in montagna o magari un salto in una città d’arte. Qualunque sia il programma per il 15 agosto, una cosa è certa: non possono mancare gli auguri di buon Ferragosto 2023 alle persone alle quali vogliamo bene. Vediamo allora alcune frasi per gli auguri di un buon Ferragosto 2023 e non dimentichiamo le immagini che possono aiutarci a fare un augurio più colorato e simpatico.

Non mancano, in giro per il web, immagini di auguri buon Ferragosto 2023 da inviare su whatsapp. Si tratta di foto, grafiche o gif che possiamo mandare ai nostri amici, corredate da frasi. Allora vediamo proprio qualche frase in attesa di vedere le immagini. “Un caro saluto e auguri di buon Ferragosto… con la speranza che le ferie durino il più a lungo possibile” recita una. E ancora: “Prima di tornare in ufficio, goditi al meglio questa giornata di sole e relax con i tuoi cari. Buon Ferragosto amico mio!”.

Immagini auguri buon Ferragosto 2023 da inviare: alcune proposte

Come abbiamo visto, le immagini di auguri di buon Ferragosto 2023 sono perfette per augurare una buona giornata ad amici e parenti. Non possono mancare però anche delle belle frasi per completare il messaggio da inviare su whatsapp. Vediamo allora anche altre frasi di auguri di buon Ferragosto 2023. “Fuochi d’artificio, stelle cadenti e sogni in riva al mare. Se l’estate è un sentimento, ferragosto ne è il cuore” recita una delle più romantiche. E ancora: “Il Ferragosto è… I giochi di luce dei fuochi d’artificio, la magia sotto le stelle e la serenità di stare con i propri cari”.

Non mancano poi anche le frasi simpatiche e divertenti come: “La vita è come una grigliata. C’è sempre qualcuno che suda tutto il giorno perché altri stiano seduti e mangino. Buon Ferragosto“. Oppure: “Ferragosto è quella festa che, insieme a Natale e Pasqua, è stata istituita per rovinare un anno di dieta. Buon Ferragosto!”. E ancora: “Gli auguri di ferragosto solo se poi trovo dei regali sotto l’ombrellone”.

Auguri di Buon ferragosto a tutti voi amici miei 💖 pic.twitter.com/3clutgubKi — Camilla Caniglia🩰🎼🦋🎭 (@CamillaItalia19) August 3, 2023

Con affetto e simpatia

Buon ferragosto da parte mia. pic.twitter.com/XJY9EeJG9f — Camilla Caniglia🩰🎼🦋🎭 (@CamillaItalia19) August 2, 2023













