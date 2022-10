Immagini buon onomastico Francesco/ Foto e auguri: “Sei un raggio di sole…”

Le immagini per augurare buon onomastico Francesco a tutti coloro che portano questo nome circolano sul web e sui social in questa giornata così speciale per l’Italia intera, tesa a celebrare il Santo patrono nazionale, San Francesco d’Assisi, appunto. Anche voi siete alla ricerca di qualche spunto per i vostri messaggi da inviare alle persone care della vostra vita che si chiamano così? In caso di risposta affermativa, provate a dare un’occhiata ai suggerimenti che IlSussidiario.net ha selezionato per voi in questo martedì 4 ottobre 2022, nella speranza di contribuire a soddisfare le vostre esigenze.

Sono di diversa natura le immagini buon onomastico Francesco che si possono reperire online e sui social media, a partire da Twitter, dove stanno già cominciando a circolare i primi auguri “visivi” legati alla ricorrenza odierna. In alcune di essere campeggia San Francesco, attraverso la condivisione delle sue raffigurazioni più diffuse e popolari, in altre si fa richiamo al Tau francescano, emblema di spiritualità.

IMMAGINI BUON ONOMASTICO FRANCESCO: LE FOTO PIÙ BELLE

Le immagini buon onomastico Francesco presenti in rete, peraltro, sono accompagnate da una moltitudine di frasi, dediche, commenti e pensieri che possono essere abbinati ai vostri messaggi. Un esempio deriva da questo aforisma profondo: “Un raggio di sole è sufficiente per spazzare via molte ombre”. Oppure: “Oggi la Chiesa cattolica festeggia San Francesco. Carissimi auguri di buon onomastico a tutti coloro che portano questo nome”.

C’è poi un augurio per così dire “onnicomprensivo”, che può essere associato all’invio delle immagini buon onomastico Francesco: “Amiche e amici buongiorno. Oggi si festeggia San Francesco d’Assisi patrono d’Italia. Auguri di buon onomastico a chi porta il nome di Francesca, Francesco, Franca, Franco e Ciccio”. E, infine: “In molti pensano che l’onomastico sia una ricorrenza inutile, ma per me no. Il tuo nome lo portano in tanti, ma i tuoi occhi luminosi, il colore della tua pelle e la tua anima sono cose che ti caratterizzano e tutto questo fa di te una persona speciale. Buon onomastico, Francesco”.

San Francesco d’Assisi#4ottobre Auguri di Buon Onomastico a chi porta questo nome.#SanFrancesco pic.twitter.com/h8sX8B2ozM — Paolo Catania (@PaoloCataniaCT) October 4, 2020

Oggi la Chiesa cattolica festeggia San Francesco. Carissimi auguri di buon onomastico a tutti coloro che portano questo nome 😘😘😘 pic.twitter.com/kdBbfMBBvt — happymilan Mirella❤🖤 (@GmaHappymilan) October 4, 2022

Auguri da #alfiodicosta pic.twitter.com/OwGU3f3BBQ — Alfio Di Costa (@AlfioDiCosta) October 4, 2019

Buon onomastico a chi porta il suo nome pic.twitter.com/C4jsI5bVll — PIA (@IlMondoDiAllie) October 4, 2021













