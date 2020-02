Immagini buon San Valentino 2020/ Foto auguri via Whatsapp, cuori o rose rosse?

San Valentino 2020 tra cuori pulsanti e rose rosse è finalmente arrivato, per la gioia degli innamorati e l’incubo dei single. Quale miglior modo di augurare uno splendido 14 febbraio se non con una serie di immagini sdolcinate da mandare su Whatsapp e condividere con la persona amata? Se siete degli amanti distratti e vi siete ricordati solo all’ultimo del giorno di San Valentino, avrete indubbiamente l’intera giornata per recuperare e riuscire a fare un regalo d’amore da destinare alla persona del vostro cuore. Nel frattempo però potreste sempre portarvi avanti inviando una immagine romantica magari già arricchita da una frase ad hoc con la quale fare bella figura anche su Facebook, Twitter o Instagram. I social, infatti, continuano ad essere il teatro principale di ciascuna emozione, dunque anche per la festa di San Valentino potrebbero rappresentare la “piazza” virtuale nella quale dichiarare o ribadire il vostro amore alla persona amata. A questo punto, la scelta delle immagini o delle GIF migliori farà la differenza! L’ideale sarebbe puntare sull’originalità anche se la tradizione vuole che nel giorno in cui il buon Cupido sarà più impegnato che mai, non debbano mai mancare cuori, meglio se “animati”, con i quali manifestare il proprio nobile sentimento nei confronti del partner.

IMMAGINI AUGURI SAN VALENTINO 2020: DOVE TROVARE LE MIGLIORI?

Siete a caccia delle migliori immagini per augurare un romantico buon San Valentino alla persona che è riuscita a fare breccia nel vostro cuore? In fondo alla pagina troverete una nostra selezione delle migliori. Il vostro è un amore romantico, a base di cuori pulsanti o la vostra relazione si basa sull’ironia e sulla simpatia? Qualunque sia il ritmo con il quale battono i vostri cuori, sappiate che una bella immagine potrebbe salvarvi in assenza di una frase particolarmente originale. Ecco dove potrete trarre ispirazione per il vostro San Valentino: il sito Pixabay.com propone un ampio ventaglio di immagini super romantiche pensate per questa ricorrenza. Scrivendo nella barra di ricerca “San Valentino” vi comparirà una carrellata di foto dove i temi dominanti saranno cuori, rose e sguardi d’amore. Anche Pinterest offre in tal senso una vasta scelta di immagini bellissime alcune delle quali da scaricare, stampare e persino ritagliare, per un messaggio romantico (e cartaceo) da allegare al vostro dono. A seguire, infine, una nuova carrellata di foto che potreste usare per i vostri messaggi Whatsapp ad altissimo tasso di dolcezza.





