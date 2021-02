Immagini Buon San Valentino 2021/ Foto auguri via WhatsApp: tanti cuori ma non solo

Non solo frasi, ma anche immagini per gli auguri di Buon San Valentino 2021. La fase degli innamorati è arrivata, quindi bisogna farsi trovare pronti anche con foto romantiche da condividere con la dolce metà. Possono essere usate anche per inviarle via WhatsApp e Facebook, a prescindere da come si festeggerà questa ricorrenza. Per chi è lontano dal proprio amato è sicuramente un modo per esprimere il proprio amore, soprattutto in questo momento delicato per la pandemia Covid. Potete usare immagini in cui siete ritratti insieme e che hanno un significato particolare, ma ce ne sono tante in Rete che possono tornare utili, da inviare via WhatsApp e da condividere su Facebook, ad esempio, con l’amore sempre al centro per sorprendere la persona amata.

I cuori sono protagonisti delle immagini di auguri di Buon San Valentino 2021. Da quelli di carta a quelli fatti con le mani, passando per quelli disegnati. Insomma, ce n’è per tutti i gusti. A tal proposito, ci sono anche immagini di torte a forma di cuore.

IMMAGINI BUON SAN VALENTINO 2021: “AMORE GUARISCE”

C’è proprio l’imbarazzo della scelta per quanto riguarda le immagini da scegliere per gli auguri di Buon San Valentino 2021. Foto dolci e romantiche, ma anche spiritose e divertenti. Ci sono coppie che, infatti, preferiscono modi meno tradizionali per farsi gli auguri, anche perché una relazione non è fatta solo di romanticismo. Per questo la selezione comprende anche immagini di Buon San Valentino 2021 per fare gli auguri il 14 febbraio con un po’ di ironia. In parallelo è stata lanciata una campagna social contro la violenza sulle donne. Lo ha fatto il Consiglio mondiale delle Chiese (WCC) che per la festa degli innamorati ha deciso di lanciare questa campagna online per ribadire l’aspirazione ad un mondo privo di molestie, abusi e violenze sessuali contro le donne. «L’amore non ferisce, guarisce», recita il titolo di questa iniziativa. Per parteciparvi potreste anche condividere immagini significative proprio in occasione della festa di San Valentino, contribuendo così alla diffusione di un messaggio sempre più importante.





